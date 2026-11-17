Las últimas horas han sido alarmantes en Estados Unidos luego de que se interrumpiera la red interna de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional del país (NSA) y, por su relevancia, en Colombia ya se generaron diversos ecos.

Esta agencia norteamericana está ligada al Gobierno y se encarga de recopilar y analizar información procedente de comunicaciones extranjeras. También se enfoca en cuidar los sistemas informáticos para la seguridad de Estados Unidos y, por esta trascendencia, en la nación cafetera ya se sugieren nuevas medidas relevantes.

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David Luna, exministro de las TIC, alertó e insinuó que en Colombia no se toman en serio la ciberseguridad, por lo que, para él, es necesario crear una nueva entidad en el país.

“Colombia necesita tomarse en serio la ciberseguridad. Es urgente avanzar en la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Digital (sin costos burocráticos adicionales, pues lo único que se requiere es decisión política para unificar y coordinar a las entidades del Estado que hoy cumplen estas funciones)”, dijo el exministro.

David Luna, exministro de las TIC en Colombia. Foto: guillermo torres-semana

Luna sugirió varias acciones a propósito de esta crisis que afectó a Estados Unidos y que llega con el antecedente de la crisis de redes que ordenó el bloqueo del espacio aéreo.

“Modernizar nuestras infraestructuras tecnológicas y hacer de la ciberseguridad una prioridad del próximo Plan Nacional de Desarrollo”, especificó el exministro en su comunicado publicado en su cuenta de X.

Para concluir, Luna aseguró que “la seguridad nacional ya no se protege únicamente en las fronteras. También se protege en los sistemas, las redes y los datos de un país”.