El Senado de la República entregó este lunes 17 de noviembre la Orden del Congreso de Colombia, una distinción honorífica que reconoce la trayectoria de instituciones y organizaciones con presencia en el país.

“Hoy marcharán los aliados de la corrupción”: senador Juan Espinal

El senador Juan Espinal entregó reconocimiento a empresa de mas de 100 años en Colombia. Foto: Juan Espinel

El reconocimiento fue otorgado a Chevron-Texaco por sus 100 años de operaciones en Colombia, durante una ceremonia encabezada por el presidente de la Comisión Quinta Constitucional Permanente, Juan Fernando Espinal. Al acto asistieron representantes del Legislativo y directivos de la compañía.

La condecoración se fundamenta en la participación de la empresa en la industria nacional de hidrocarburos y en actividades relacionadas con la producción y el suministro de gas natural.

El senador Juan Espinal le pidió al Gobierno de Abelardo De La Espriella declarar la emergencia energética a través de fast track

El senador Juan Espinal entregó reconocimiento a empresa de mas de 100 años en Colombia. Foto: Juan Espinel

La Orden del Congreso de Colombia fue creada mediante la Ley 2.ª de 1987 y constituye una distinción que el Poder Legislativo concede a personas e instituciones nacionales o extranjeras por sus méritos y contribuciones al país.

Durante un siglo de operaciones, la compañía ha participado en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, así como en actividades vinculadas al abastecimiento energético nacional.

La entrega de la distinción se realizó en un acto solemne en el que el Senado formalizó el reconocimiento por la trayectoria de la empresa y su permanencia en el país.