A un año de las elecciones regionales en Colombia, los líderes y partidos políticos comienzan a consolidar sus aspiraciones para competir por los principales cargos de elección popular del país, entre los que destaca la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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Ser alcalde de Bogotá es uno de los honores más anhelados por la mayoría de los políticos en Colombia y, aunque para la carrera electoral del 2027 han sonado varios nombres, fuentes confirmaron a SEMANA que Papo Amin, concejal del Centro Democrático y hoy presidente del Concejo de Bogotá, está buscando ser candidato a este cargo.

Papo Amin, presidente del Concejo de Bogotá. Foto: Suministrado a SEMANA - API

Las fuentes consultadas y el propio concejal confirmaron en exclusiva que ya se han adelantado reuniones con diferentes sectores para llegar al palacio del Liévano. SEMANA conoció que Amin está buscando una coalición de derecha, por lo que trabaja por el aval de diferentes partidos, entre los que destaca el Centro Democrático, el movimiento que preside Álvaro Uribe y que lo avaló para ser concejal de Bogotá.

“Bueno, yo creo que cualquier concejal quiere ser alcalde, pero más allá de querer, es aportarle a la democracia en Bogotá de cara a lo que se viene y no dejar que la izquierda llegue a la alcaldía, es buscar consensos y tratar de agrupar lo que más se pueda”, dijo Amin a este medio cuando se le consultó sobre su intención.

Así, el hoy presidente del Concejo confirmó su deseo de llegar a la Alcaldía en esta contienda electoral que desde la izquierda parece tener un conocido rival en las urnas.

Aunque todavía no se ha confirmado, diferentes fuentes han confirmado que es real y latente la posibilidad de que Gustavo Petro dispute la Alcaldía de Bogotá en las elecciones regionales de 2027. Con este contrincante en el tarjetón, es relevante quién lo vaya a enfrentar en representación de la derecha política.

“El riesgo de tener un Gustavo Petro de alcalde de Bogotá sí es alto”

La candidatura de Papo Amin no se ha consolidado y, por lo pronto, es uno de los primeros aspirantes para llegar al Palacio del Liévano en las elecciones de 2027 para el Centro Democrático. El panorama político puede cambiar y el hoy presidente del Concejo puede que no termine en el tarjetón; sin embargo, SEMANA conoció que ya está cocinando su candidatura y ha dado varios pasos para que esta sea una realidad.