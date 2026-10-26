“El riesgo de tener un Gustavo Petro de alcalde de Bogotá sí es alto”

Katherine Miranda, excongresista, y Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, hablaron con SEMANA. Lo hicieron en el marco del proyecto de ley de rescate fiscal anunciado por el Gobierno para hacer frente, según ha dicho en varias oportunidades, al hueco presupuestal que heredó del Gobierno anterior.

Antes de culminar El Debate, Miranda fue consultada por su condición de excongresista, dado que no obtuvo los votos suficientes y se “quemó”, por lo que quedó por fuera del Congreso. De igual manera, se le consultó si contemplaba participar en las elecciones que tendrán lugar en Colombia en 2027.

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Miranda también fue consultada sobre las posibilidades de que Petro vuelva a aspirar a la Alcaldía de Bogotá. Él fue alcalde de la capital entre 2012 y 2015. Su mandato oficial comenzó el primero de enero de 2012 y terminó el 31 de diciembre de 2015.

El 31 de octubre de 2027 tendrán lugar elecciones en Colombia. En esa oportunidad, se elegirán los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles del país. Es allí donde suena el nombre de Gustavo Petro para aspirar a ser, de nuevo, alcalde de los capitalinos.

Cabe anotar que Bogotá es la única ciudad que cuenta con segunda vuelta, de ser necesario. En las elecciones pasadas, el hoy alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ganó con suficiente ventaja para evitar que la contienda llegara a una segunda vuelta. En aquella oportunidad, el segundo lugar fue para Juan Daniel Oviedo, quien posteriormente fue la fórmula vicepresidencial de la excandidata y exsenadora Paloma Valencia. El tercer lugar fue para Gustavo Bolívar, libretista, excongresista y una de las personas más cercanas a Petro.

Por eso, no deja de sonar la posibilidad de que sea el mismo Petro quien postule su nombre para ganar la Alcaldía de Bogotá en 2027.

“Estoy muy tranquila viendo los toros desde la barrera; hay cosas, hay personas, duré mucho tiempo allá creciendo, ahorita en el sector privado, creo que está mucho más divertido y creo que uno aporta de verdad muchísimo más desde el sector privado”, dijo Miranda.

Al consultarle si volverá a la contienda electoral, respondió: “No le veo, no lo tengo claro, creería, sin embargo, hay que prestarle mucha atención a Bogotá y estoy lista para ayudar a defender a Bogotá y que no llegue nuevamente un Gustavo Petro”.

Posteriormente, se le consultó si ve a Petro como candidato al Palacio de Liévano y respondió: “Yo creo que es una opción muy alta que tiene el petrismo y el sector de izquierda y a eso nos tenemos que unir absolutamente todos para contrarrestarlo”, aseveró.

A su turno, Pérez señaló: “Una cosa es verlo como candidato, pero yo no lo veo como alcalde; es que la gente tiene que ver lo que dejó, lo que dejó en Bogotá y lo que dejó en Colombia. Y yo no creo”.

Y agregó: “Es que los antecedentes lo muestran como un presidente, aunque él tiene una manada, pues hay mucha gente que lo sigue; nadie puede con la fuerza electoral que tiene, pero yo le voy a decir una cosa, si esa fuerza la miramos hoy, yo no sé si tengan los 12 millones de votos que dicen, porque esos 12 millones fueron muchos conseguidos con la palanca, el presupuesto, con el poder indebido que ejercieron sobre la gente, sobre lo que pasó en muchas regiones con lo que llamaron el voto fusil; esa votación ya no es la misma, creería yo”.

En contraste, Miranda aseguró que la izquierda sí está unida con miras a 2027. “Yo le digo una cosa, yo no me arriesgo y yo sí creo que, digamos, hay una concentración de fuerzas de izquierdas alrededor de ese proyecto político, cosa que no pasa ni en el centro, ni en la derecha, ni en ningún otro lado”.

“Entonces ellos sí están organizados, ellos sí están consolidados y para mí es latente el peligro, para mí el riesgo de tener un Gustavo Petro de alcalde de Bogotá sí es alto, sí es alto, lo digo sobre todo por la desorganización. Bendito sea Dios, por fortuna, nosotros aprobamos segunda vuelta para Alcaldía de Bogotá y creo que eso nos permite un margen, pero sí creo que hay que unir esfuerzos para que la capital se mantenga en esta senda que venimos trayendo de proyectos de infraestructura; creo que es importante y yo sí veo a Gustavo Petro como un riesgo alto en Bogotá”, puntualizó.

Así fue El Debate completo, cuyo eje temático fue el proyecto de rescate fiscal que presentará el Gobierno:

El candidato que obtenga la mitad más uno de los votos el 31 de octubre de 2027 será alcalde de Bogotá. Si no alcanza esa votación, habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor número de votos, 15 días después de esta elección. En las otras ciudades capitales seguirá operando una única vuelta, de manera que los ganadores de ese 31 de octubre asumirán el primero de enero de 2028, sin importar el porcentaje obtenido.