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Batalla por la Alcaldía de Medellín: los candidatos que suenan para 2027

Medellín empieza a perfilar los nombres que buscarán llegar a la Alcaldía en 2027, mientras distintos sectores políticos definen sus respaldos y candidaturas.

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Redacción Semana
3 de octubre de 2026 a las 1:07 a. m.
Batalla por las elecciones de Medellín.
Batalla por las elecciones de Medellín. Foto: NurPhoto via Getty Images

Se empiezan a mover las fichas en Medellín para posicionar a los candidatos a la alcaldía en 2027. SEMANA conoció que Salvación Nacional, Defensores de la Patria y Creemos acompañarán al aspirante de Federico Gutiérrez, Manuel Villa, quien renunciará en las próximas semanas a la Secretaría de Seguridad. El Centro Democrático tiene como opción al exconcejal Sebastián López, pero la colectividad busca un proceso interno de selección con otros competidores.

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A la disputa por el cargo también se sumarían Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, y Daniel Carvalho, exrepresentante a la Cámara. Fuentes consultadas advierten que una posible división de la derecha en Medellín podría abrirle la puerta al éxito de proyectos políticos alternativos, como los de Gaviria o Carvalho.