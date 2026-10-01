“Una cifra histórica”: Federico Gutiérrez revela cuántos homicidios registró Medellín

La inseguridad sigue preocupando a muchos colombianos, que pueden verse afectados por hurtos y otros delitos que ponen en riesgo su vida cotidiana. Uno de los indicadores que más llama la atención es el número de homicidios que registra cada ciudad.

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En este contexto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó un anuncio en sus redes sociales en el que se refirió al número de asesinatos ocurridos en la capital de Antioquia durante el mes de septiembre.

El mandatario resaltó que durante septiembre se registraron solamente cinco homicidios en el territorio, frente a los 24 reportados en agosto. “Eso significa 19 homicidios menos y una reducción del 79 %”, afirmó Gutiérrez.

Asimismo, el alcalde aseguró que durante los años 2024 y 2025, Medellín registró las cifras de asesinatos más bajas de las últimas décadas, un panorama que consideró importante porque mostraría los avances de la ciudad en materia de seguridad.

Por otro lado, Gutiérrez afirmó que durante los primeros 25 días de septiembre, la capital de Antioquia no registró ni un solo homicidio. “Miren: sí es posible, y lo estamos demostrando”, dijo el mandatario.

En el informe también se resaltó que Medellín se encontraría muy por debajo del promedio nacional en este tema. Según lo anunciado, la ciudad “proyecta una tasa cercana a 9,2 homicidios por cada 100.000 habitantes”, lo que la ubicaría por debajo de los registros nacionales.

El alcalde de Medellín también resaltó la labor de la Policía, la Fiscalía y el Ejército, instituciones que, según él, contribuyeron a reducir estas cifras mediante el trabajo articulado que adelantan.

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“Sabemos que falta camino por recorrer. Cuando se trata de la vida, la única cifra aceptable es cero. Pero septiembre marca un avance histórico para nuestra ciudad”, declaró Gutiérrez, al referirse al más reciente informe.

Por su parte, el funcionario hizo referencia al periodo de violencia que vivió la ciudad durante 1991, año en el que, según el mandatario, Medellín fue considerada el territorio más violento del mundo.

“Hoy demuestra que sí es posible transformar una ciudad y proteger la vida de la gente”, concluyó el alcalde.