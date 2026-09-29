Peruano murió al caer de un tercer piso en Medellín, a pesar del esfuerzo de sus vecinos por salvarle la vida; investigan si fue un homicidio

En la madrugada del domingo, 27 de septiembre, un ciudadano peruano residente en Medellín murió al caer de un apartamento en el occidente de esa ciudad.

Los hechos sucedieron en la carrera 90A con la calle 35A, en este barrio de la comuna 12 -La América hacia las 2:40 a. m.

Las versiones publicadas por varios medios locales aseguran que Alejandro Damián Salazar y su pareja llegaron al inmueble bajo los efectos del licor y minutos después los vecinos escucharon una fuerte discusión.

Alejandro Damián Salazar, peruano muerto en Medellín. Foto: Redes sociales

Todo comenzó en una reunión a la que la pareja fue invitada y la cual se desarrolló en el primer piso del edificio donde residían.

Según dijeron los vecinos, tras el choque, la mujer, de 26 años y nacionalidad colombiana, se marchó de la reunión y detrás se fue Alejandro Damián.

Cuando llegaron a su apartamento, en el tercer piso, los vecinos escucharon una discusión, que les pareció parte de la rutina de la pareja.

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Sin embargo, todo se agravó cuando se percataron de que Alejandro Damián comenzó a gritar clamando por auxilio, pues estaba al borde de caer desde las alturas, lo que despertó a los vecinos.

“Llamen a la Policía, por favor, auxilio. Me voy a caer”, dijo el extranjero, según dio a conocer el diario El Colombiano.

Uno de los vecinos, que vive en el segundo piso de la edificación, hizo todo por evitar que cayera al vacío, pero no lo logró. Alejandro Damián cayó, sufrió graves heridas y aunque fue trasladado a un centro médico del occidente de la ciudad, murió.

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El caso, según conoció SEMANA, no fue catalogado como homicidio, aunque las autoridades tratan de establecer qué ocurrió realmente y si hay lugar a un señalamiento por homicidio o se trató de un accidente en medio de la discusión.

Según El Colombiano, al menos 18 extranjeros han muerto en distintas circunstancias este año en Medellín y el Valle de Aburrá, pero solo dos casos fueron catalogados como homicidios y ambos vinculados con el suministro de escopolamina para cometer hurtos.

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