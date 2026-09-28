Trágica caída de una pareja en un hotel de El Rodadero, en Santa Marta: estos son los detalles

En Ocaña, Norte de Santander, la tragedia de la familia Sánchez Gelvis fue recibida como un golpe en el corazón.

La madrugada del sábado, el exagente de tránsito Carlos Jahibeth Sánchez Barboza y su esposa Yomaira Alberni Gelvis cayeron desde el cuarto piso de un hotel en el sector turístico de El Rodadero, en Santa Marta.

El Rodadero, de Santa Marta. Foto: istock

Ambos fueron trasladados de urgencia a un centro médico, donde minutos después él fue confirmado como muerto.

Desde ese momento, las preguntas rodearon esta tragedia. Inicialmente se especuló que la pareja estaba discutiendo, mientras en la habitación contigua dormía su hijo.

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Sin embargo, este hecho ha sido contrariado por algunos testigos, que han manifestado que realmente se trató de un accidente, algo que deberán establecer plenamente las autoridades judiciales.

Una mujer, que aseguró ser una vecina, escribió en redes sociales que vio todo lo sucedido.

De acuerdo con su versión, el exagente de tránsito estaba cargando a su esposa cerca de una ventana cuando supuestamente ambos perdieron el equilibrio y cayeron desde el cuarto piso.

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Tras conocerse la noticia, la Alcaldía de Ocaña, en Norte de Santander, lamentó lo ocurrido.

“Desde el Gobierno Local lamentamos el sensible fallecimiento del señor Carlos Jahibeth Sánchez, conocido popularmente como Yuyo, ampliamente reconocido en Ocaña por su trayectoria, entre otras cosas, como Agente de Tránsito de la Administración Municipal, labor que desempeñó durante varios años, hasta algunos meses antes de su partida 🙏🏻”, escribieron en la red social Facebook.

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“Enviamos un mensaje de solidaridad y condolencias a sus familiares y amigos. Que Dios lo reciba en su santo reino y brinde paz y fortaleza a sus seres queridos 🤍”, añadieron.

Por su parte, personas cercanas a esa familia han invitado a cadenas de oración por la salud de Yomaira Alberni Gelvis, quien al cierre de esta nota estaba en estado crítico tras los traumas sufridos en la caída.