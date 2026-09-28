Char responde a De La Espriella tras positivas cifras de seguridad en Barranquilla: “Cuando trabajamos juntos, gana la seguridad”

“Los resultados hablan”. Con esta frase, el alcalde Alejandro Char reaccionó en su cuenta oficial de X al balance de seguridad presentado por el presidente Abelardo De La Espriella durante su alocución del domingo 27 de septiembre.

En la publicación, Char destacó la reducción reportada de homicidios y extorsión en Barranquilla, agradeció al mandatario nacional y aseguró que el trabajo conjunto permite avanzar en la seguridad de los habitantes de la ciudad.

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Char centró su publicación en las cifras de seguridad que habían sido mencionadas por el presidente durante su intervención.

“Los resultados hablan. En Barranquilla logramos reducir 64% los homicidios y 63% la extorsión”, escribió el alcalde en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, Char agradeció directamente al presidente: “Gracias, presidente Abelardo De La Espriella, por su respaldo y determinación”.

El alcalde agregó una frase con la que destacó la coordinación entre el Gobierno nacional y la administración distrital: “Cuando trabajamos juntos, gana la seguridad de los barranquilleros”..

Char cerró su publicación con un mensaje sobre la continuidad de las acciones: “Aquí no bajamos la guardia”.

¡Los resultados hablan! En Barranquilla logramos reducir 64% los homicidios y 63% la extorsión.



Gracias, presidente @ABDELAESPRIELLA, por su respaldo y determinación. Cuando trabajamos juntos, gana la seguridad de los barranquilleros.



¡Aquí no bajamos la guardia! 💪🏼 pic.twitter.com/X2LlD1ciA8 — Alejandro Char (@AlejandroChar) September 28, 2026

De esta manera, el alcalde puso el énfasis tanto en las cifras de seguridad mencionadas durante la alocución presidencial como en el trabajo conjunto entre las autoridades nacionales y distritales.

La publicación del alcalde se produjo después de que el presidente dedicara parte de su alocución del domingo a presentar cifras de seguridad.

Durante su intervención, De La Espriella mencionó a Barranquilla como ejemplo de los resultados reportados por su Gobierno y señaló que, “en un trabajo articulado con el alcalde Alejandro Char”, los homicidios se redujeron 64 %, la extorsión 63 % y los hurtos 24 % durante un periodo de 30 días.

El presidente también presentó un balance nacional. Según las cifras entregadas durante la alocución, al comparar agosto de 2026 con agosto de 2025, el secuestro disminuyó 79 %, la extorsión 62 % y las masacres 58 %.

El mensaje de Char también se relaciona con un respaldo que el presidente ya había expresado a comienzos de septiembre.

En esa ocasión, De La Espriella señaló que Barranquilla contaba con “todo el respaldo del Gobierno nacional” para recuperar la seguridad.

En su momento, Char había agradecido las medidas adoptadas y aseguró entonces que se había frenado la tendencia de homicidios que venía dejando la disputa entre bandas.