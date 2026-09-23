Diez personas resultaron heridas luego de un ataque con un artefacto explosivo que, según los primeros reportes conocidos, habría sido lanzado desde un dron en una zona minera del municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar.

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El hecho ocurrió cuando las víctimas regresaban hacia sus viviendas ubicadas en la vereda Mina Gorila. De acuerdo con información entregada por la Personería de Santa Rosa del Sur, los afectados habían sido obligados previamente por un grupo armado que delinque en la zona a transportar personas heridas en medio de enfrentamientos.

Tras el ataque, los heridos fueron evacuados hacia Santa Rosa del Sur para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente quién estaría detrás de la acción ni las circunstancias exactas en las que fue utilizado el artefacto.

El caso se suma a otros hechos registrados durante 2026 en el sur de Bolívar en los que se han empleado drones para realizar ataques con explosivos. En julio, tres policías resultaron heridos durante un ataque contra la estación de Policía de Arenal, mientras que en agosto un nuevo ataque con drones contra la estación de Norosí dejó varios uniformados lesionados.

Drones. Foto: GEMINI IA

El uso de drones con artefactos explosivos también ha sido reportado en diferentes regiones del país. Según un balance de las Fuerzas Militares divulgado en septiembre, entre enero de 2024 y el 14 de septiembre de 2026 se habían registrado 439 ataques de este tipo, de los cuales 173 correspondían a hechos ocurridos durante 2026.

Las autoridades deberán establecer ahora las circunstancias del ataque ocurrido en Montecristo y determinar quiénes estarían detrás de la acción que dejó a diez personas heridas.