Golpe a minería ilegal del Clan del Golfo en Bolívar: afectaron millonarias rentas criminales

Un operativo conjunto de las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación dejó un millonario golpe contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en San Martín de Loba, Bolívar, donde las autoridades intervinieron maquinaria que estaría relacionada con las finanzas del Clan del Golfo.

Fiscalía revela pruebas contundentes contra Chirley Hernández, funcionaria del CTI, por el asesinato de su esposo en Barranquilla

La acción se desarrolló en la vereda Villa Berlín, en el sector conocido como La Regla, y contó con tropas del Batallón de Infantería N.° 5 General José María Córdova, de la Segunda Brigada, junto con la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.

El teniente coronel Francisco Andrés Antier Castro explicó que la operación permitió la “localización y neutralización de cuatro unidades de producción minera” y señaló que la actividad ilegal se desarrollaba en un predio que no contaba con los títulos mineros exigidos por la ley.

La operación, según indicó el oficial, estuvo dirigida contra la subestructura Edwin José Sierra Regino, del Clan del Golfo.

Golpe de más de $1.300 millones en maquinaria

Durante el procedimiento fueron inhabilitadas dos máquinas agrícolas, industriales y de construcción autopropulsadas, una draga tipo buzo, ocho motobombas, tres clasificadoras, además de 500 galones de ACPM, 100 galones de gasolina y 300 metros de manguera.

“La maquinaria e infraestructura destruidas estaban valoradas en más de 1.360 millones de pesos. Asimismo, se evitó el ingreso ilícito de aproximadamente 2.280 millones de pesos mensuales”, aseguró el teniente coronel Castro.

De acuerdo con el oficial, la intervención también representó un golpe directo a una de las fuentes de financiación de la organización criminal. En su declaración aseguró que “se afectó de manera directa al músculo financiero de este grupo al margen de la ley”.

#EsNoticia | La #SegundaBrigada de @Ejercito_Div1, junto con la @ArmadaColombia, la @FuerzaAereaCol y la @FiscaliaCol, lograron un contundente resultado contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en la vereda Villa Berlín, sector conocido como La Regla, en el municipio… pic.twitter.com/p6aAEvV91l — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) August 27, 2026

Video | Así fue el violento asalto a guardas de un carro de valores en Bogotá: los desarmaron en segundos

Autoridades advierten grave daño ambiental

El operativo no solo buscaba afectar las rentas ilegales. El Ejército advirtió que las actividades de extracción estaban generando consecuencias ambientales en esta zona del sur de Bolívar.

“Además del golpe económico a las finanzas criminales, esta acción militar frena el grave deterioro ambiental ocasionado en la zona”, afirmó el teniente coronel.

El oficial agregó que “la maquinaria ha causado una contaminación severa a la fauna y flora local, así como la destrucción irreversible de la capa vegetal del suelo en la región del sur de Bolívar”.

Finalmente, el Ejército aseguró que mantendrá las operaciones conjuntas con otras instituciones para combatir las economías ilegales y las actividades que afectan los recursos naturales y la biodiversidad del país.