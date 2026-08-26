Federico Gutiérrez se va lanza en ristre contra Petro y su Gabinete por la vida: “Ahí hay más de 2 mil años de cárcel”

Un trino en la red social X del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, promete levantar ampolla en el progresismo.

El mandatario medellinense reposteó un video del lanzamiento del Gabinete por la vida del expresidente Gustavo Petro en el que aparecen el exsenador Gustavo Bolívar, la exministra Irene Vélez, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras Felipe Harman, la excanciller Rosa Yolanda Villavicencio, el exministro de Hacienda Germán Ávila y el exministro de Educación y expresidente de las Sociedad de Activos Especiales (SAE) Daniel Rojas Medellín.

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, y el líder de la oposición y senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lideraron hoy la presentación del Gabinete por la Vida Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Los alfiles de Petro estaban en el estreno de ese grupo que promete hacerle control político al gobierno de Abelardo De La Espriella.

“Los gobiernos cambian, pero hay algo que permanece: la gente, sus sueños, sus preocupaciones y la esperanza de construir un país mejor porque la democracia también vive en la capacidad de escuchar, vigilar las decisiones públicas, exigir resultados y mantener abiertas las alternativas”, se escuchó en el video de presentación de ese autodenominado gabinete posteado por el expresidente Petro que, realmente, tiene los alcances de una veeduría ciudadana pues su periodo gubernamental terminó.

Exclusivo: Federico Gutiérrez viaja a Estados Unidos a exponer evidencias de presunta corrupción de Daniel Quintero

“Por eso nace una estructura organizada alrededor de los grandes asuntos del país, para hacer seguimiento, para ejercer control, para presentar propuestas, porque detrás de cada decisión hay personas, detrás de cada cifra hay vidas y detrás de cada debate sobre Colombia está el país que compartimos”, manifestó la voz que presentó el audiovisual.

“Este no es un gabinete en la sombra, todo lo contrario, un gabinete en la luz, esto es un gabinete por la vida porque hay un gobierno por la muerte”, expresó durante el evento el expresidente Petro.

Así mismo, se pronunció el excandidato presidencial y hoy senador Iván Cepeda: “Como movimiento político con la mayor fuerza influencia, asumimos la oposición con responsabilidad, el Gabinete por la vida en conjunto y coordinación con nuestra bancada parlamentaria y una alianza amplia de fuerzas políticas y sociales no solamente señalará lo que está mal sino que contribuirá para lo que debe venir en el país”.

Aplazan de nuevo audiencia contra Miguel Quintero y Fico Gutiérrez se despacha con contundente mensaje: “Intentan dilatar el proceso”

SEMANA publicó en su cuenta de X un video de la presentación de ese grupo político y el alcalde de Medellín reaccionó con un comentario que ya es comentado.

“Ahí hay más de 2 mil años de cárcel”, escribió Gutiérrez; su post suma más de 1.000 repost y 6.000 me gusta.

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín investigado por presuntos hechos de corrupción denunciados por Federico Gutiérrez y la veeduría Todos por Medellín, cuestionó al actual alcalde y quien sea quizá su mayor contendor.

“Un Alcalde, funcionario público, supuestamente disciplinable, siente que tiene vía libre para calumniar al que quiera. Durante años lo hicieron contra mí, ahora lo hacen contra todos. Si la justicia no lo castiga, que sea la gente la que lo haga”, escribió Quintero en esa misma red social X.

Aunque han sido blanco de múltiples cuestionamientos, ninguno de los alfiles de Petro que aparece en el video ha sido sujeto de condenas por haber cometido delito alguno.