La Alcaldía de Medellín activó una ruta de atención para 100 integrantes de la comunidad indígena Emberá Katío que llegaron desplazados desde El Carmen de Atrato, Chocó.

Mientras reciben atención en la ciudad, las autoridades ya coordinan acciones para evaluar un posible retorno.

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Así avanza el proceso de retorno

Los indígenas llegaron a Medellín desde el sector El 90, en el municipio de El Carmen de Atrato, debido a las confrontaciones armadas registradas en la zona.

Entre las personas desplazadas hay 64 niñas, niños y adolescentes y 36 adultos.

Ante su llegada, la Alcaldía activó una ruta de atención integral y la Gerencia Étnica dispuso un espacio para recibir a la comunidad, acompañar su declaración y avanzar en la caracterización de las familias.

El propósito es establecer sus principales necesidades mientras se define la situación en su territorio de origen.

Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, explicó que las autoridades mantienen comunicación con entidades nacionales y con la Fuerza Pública para conocer las condiciones de seguridad en la zona.

“Venimos brindándole todas las garantías. Se va a hacer todo un diagnóstico y se está hablando con el Ejército para saber la situación real de seguridad para un posible retorno, un posible regreso, brindándole toda la seguridad”, señaló Arcila.

El Ejército, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, manifestó su disposición para brindar acompañamiento y protección en la zona, con miras a un eventual regreso cuando existan condiciones seguras y este sea voluntario.

La Alcaldía de Medellín activó la atención integral para la comunidad embera katío que llegó desplazada desde Chocó. Foto: Foto: Alcaldía de Medellín

Atención mientras se define el regreso

Mientras se adelantan las gestiones para determinar si es posible el retorno, las instituciones mantienen la atención a la comunidad en Medellín.

Johnatan David Hernández Serna, gerente de Etnias, explicó que la caracterización busca identificar los requerimientos de las familias, especialmente en salud, alimentación, protección y alojamiento.

La atención también contempla a los menores de edad que hacen parte del grupo. Según Arcila, se busca garantizar una atención integral con enfoque étnico mientras se supera la contingencia.

La situación de esta comunidad se presenta en medio de una emergencia humanitaria más amplia en Chocó.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre desplazamientos y confinamientos derivados de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en Sipí y Nóvita.

Según el organismo, seis comunidades étnicas, alrededor de 405 familias y 1.366 personas, están en riesgo.

Ante este panorama, el Ministerio Público pidió activar las rutas de atención humanitaria, garantizar condiciones seguras para las personas que deban abandonar las zonas afectadas y reforzar la protección de niños, adultos mayores y población étnica.

Por ahora, el retorno de los Emberá Katío permanece en etapa de evaluación.

Las autoridades deberán determinar las condiciones de seguridad en el territorio antes de avanzar hacia un regreso que, según lo informado, deberá ser seguro y voluntario.