“La fe también es una fuerza para sanar”: arzobispo de Cali y Alejandro Eder visitaron la Iglesia La Merced tras el terremoto

Cali ha sido una de las ciudades más afectadas por el terremoto ocurrido en la mañana del lunes 10 de agosto. Una parte importante de las estructuras de la capital del Valle del Cauca presentó daños, incluidos algunos colapsos parciales o totales, lo que ha generado diversas afectaciones en distintos puntos de la ciudad.

Es oficial: Alcaldía de Cali cierra fase de búsqueda y rescate de víctimas del terremoto, ¿qué sigue para la ciudad?

Entre las edificaciones perjudicadas también se encuentran iglesias y otros espacios destinados al culto religioso, dejando a cientos de creyentes sin algunos de los lugares que habitualmente utilizan para reunirse. Tras la finalización de las labores de búsqueda y rescate, la Administración Distrital concentra ahora sus esfuerzos en la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.

En medio de este proceso, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, visitó la Iglesia La Merced en compañía del arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez. El recorrido tuvo como propósito conocer de primera mano los daños ocasionados por el movimiento telúrico y analizar el papel que han desempeñado las comunidades de fe durante la emergencia.

“En compañía de monseñor Luis Fernando Rodríguez, arzobispo de Cali, visitamos la Iglesia La Merced para analizar las afectaciones que dejó el sismo y conversar sobre el papel que están cumpliendo las comunidades de fe en este momento”, afirmó Eder.

De acuerdo con el mandatario, de los 251 lugares de culto que han sido evaluados por las autoridades, 87 presentan algún tipo de afectación estructural. Pese a los daños, estos espacios también han tenido un papel importante en la atención de las personas damnificadas.

Según explicó Eder, aproximadamente el 81 % de los lugares de culto evaluados se encuentra apoyando las labores de atención a las comunidades afectadas por el terremoto, convirtiéndose en puntos de respaldo para las familias que atraviesan las consecuencias de la emergencia.

“Católicos, cristianos y comunidades de distintas confesiones están poniendo sus espacios a disposición y su corazón al servicio de las familias afectadas. La fe también es una fuerza para sanar y levantarnos juntos”, manifestó el alcalde.

A estas acciones se suman las iniciativas que la Administración Distrital presentó ante el Concejo de Cali el pasado 24 de agosto. Entre las propuestas se encuentra una modificación al presupuesto del Distrito para destinar recursos a la atención de las familias damnificadas, además de la creación de alivios tributarios para quienes resultaron afectados por la emergencia.

Alcalde Alejandro Eder presentó ante el Concejo de Cali las primeras propuestas para la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto

Estas medidas fueron planteadas después del cierre de la fase de búsqueda y rescate, que concluyó con la localización de la última víctima mortal que permanecía entre los escombros. Ahora, la ciudad enfrenta el desafío de reconstruir las estructuras afectadas, acompañar a las familias damnificadas y recuperar progresivamente la actividad económica y social.

La nueva etapa supone un proceso que podría extenderse durante los próximos meses, mientras las autoridades determinan las condiciones de seguridad de las edificaciones y establecen las acciones necesarias para que Cali pueda avanzar hacia la recuperación.