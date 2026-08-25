Sintraemcali rechazó nombramiento de Juan Martín Bravo como nuevo gerente comercial de Emcali y sacó a la luz preocupante denuncia

El Sindicato de Trabajadores de Emcali, Sintraemcali, expresó su preocupación por las posiciones que habría planteado el recién posesionado gerente comercial de la empresa, Juan Martín Bravo, y advirtió que estará vigilante frente a cualquier decisión que pueda afectar los derechos laborales, la libertad sindical y la negociación colectiva.

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El pronunciamiento del sindicato se conoce en medio del reconocimiento que hizo a los trabajadores de Emcali por su actuación durante la emergencia que golpeó a Cali. Sintraemcali destacó la labor de los funcionarios que participaron en el mantenimiento y recuperación de la infraestructura de servicios públicos, así como de aquellos que se sumaron a las labores de rescate en diferentes sectores de la ciudad.

Según la organización sindical, la capacidad de respuesta de Emcali durante la emergencia volvió a poner sobre la mesa la importancia de mantener una empresa pública con personal capacitado y con conocimiento de las redes e infraestructura de la capital del Valle.

“El profesionalismo, la valentía y la entrega por la ciudad no se hicieron esperar. La rápida capacidad de respuesta, el conocimiento profundo sobre las redes y la infraestructura de la ciudad y, por encima de todo, el enorme espíritu de pertenencia de los trabajadores, fueron la garantía para que Cali pudiera recuperar sus servicios esenciales en tiempo récord, aun en medio de las mayores dificultades”, señaló Sintraemcali.

Sin embargo, el sindicato manifestó que ese reconocimiento a la labor de los trabajadores se ha visto empañado por las declaraciones que atribuye al nuevo gerente comercial de Emcali, el exconcejal de Cali Juan Martín Bravo.

El excabildante habría señalado en sus redes sociales su desacuerdo con los sindicatos de la empresa. “Cerca de $78.000 millones en beneficios es lo que reciben los 3000 trabajadores oficiales de Emcali. Ese mismo dinero es lo que se invierte en Cali para la seguridad de 2.400.000 habitantes. Existen más de 32 sindicatos”.

Para la organización sindical, las posiciones expuestas por el nuevo directivo generan inquietud porque, según afirmó, ponen en discusión las conquistas laborales y sindicales alcanzadas por los trabajadores durante décadas.

“Las declaraciones del recién posesionado gerente comercial, Juan Martín Bravo, poniendo en tela de juicio las conquistas laborales y sindicales, generan honda preocupación e innegable indignación. Exigimos desde ya que esas posiciones no se traduzcan en decisiones que afecten los derechos laborales, la libertad sindical o la negociación colectiva”, señaló el sindicato.

Sintraemcali insistió en que los trabajadores han sido uno de los principales activos de la empresa y recordó que el personal técnico y operativo tuvo un papel fundamental durante la emergencia que afectó a la ciudad.

“El profesionalismo y la experiencia de los trabajadores han permitido durante décadas garantizar la prestación de servicios esenciales de agua, energía y telecomunicaciones. Eso quedó demostrado nuevamente en medio de la tragedia que enluta a Cali”, agregó la organización.

El sindicato también envió un mensaje directo a la nueva gerencia comercial sobre las prioridades que, a su juicio, debe asumir el área. Sintraemcali sostuvo que la dependencia debe concentrarse en fortalecer financieramente a la empresa, recuperar clientes y mejorar la calidad de los servicios, en lugar de abrir un escenario de confrontación con los trabajadores.

“Exigiremos que la nueva gerencia comercial se concentre en recuperar usuarios, fortalecer los ingresos, mejorar la calidad de los servicios y defender la participación de Emcali en el mercado. La gerencia no puede convertirse en una trinchera para generar confrontaciones con sus trabajadores”, indicó.

Uno de los principales reparos expuestos por el sindicato está relacionado con la tercerización de actividades dentro de la empresa. Sintraemcali aseguró que continuará oponiéndose a la contratación externa de labores que considera misionales, especialmente dentro de la Gerencia Comercial.

“Seguiremos insistiendo en que la tercerización injustificada de actividades misionales de la Gerencia Comercial seguirá perjudicando a la empresa y a los usuarios”, sostuvo la organización sindical.

Finalmente, Sintraemcali anunció que hará seguimiento a las decisiones que adopte la nueva administración comercial y advirtió que no permitirá, según su posición, medidas que representen un retroceso en materia laboral o que afecten el carácter público de la empresa.

“Nuestra organización sindical permanecerá vigilante frente a cualquier decisión que afecte a los trabajadores, el empleo digno o el carácter público de Emcali”, concluyó el sindicato.