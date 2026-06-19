Roger Mina, gerente de Emcali, se desahoga en SEMANA y habla de su origen popular, trayectoria y lo que viene: “Me dijeron que estaba loco”

Desde el barrio Petecuy, en el oriente de Cali, hasta la gerencia de Emcali, Roger Mina ha construido una trayectoria que combina formación académica, experiencia internacional y una visión centrada en el desarrollo del Pacífico colombiano. Ingeniero de la Universidad del Valle, magíster en gerencia y política pública y doctor en ingeniería energética, hoy lidera la principal empresa pública del suroccidente del país en medio de un proceso de transformación institucional y financiera.

Emcali celebra su aniversario 95 con una ambiciosa apuesta por la renovación de sus servicios

Mina recuerda que su historia comenzó en una familia humilde proveniente del norte del Cauca. Su padre, agente de Policía, fue asesinado cuando él tenía apenas dos meses de nacido. Su madre, auxiliar de enfermería del Hospital Universitario del Valle, asumió sola la crianza de sus hijos y les inculcó la educación como el principal camino para superar las dificultades.

“Mi mamá siempre nos dijo que el único camino para superarnos era la educación. Gracias a eso pude ingresar a la Universidad del Valle, obtener una beca para realizar mi doctorado en Estados Unidos y posteriormente asumir responsabilidades en entidades y empresas de gran importancia”, relató.

Antes de llegar a Emcali, Mina trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y durante una década en el Grupo Ecopetrol, donde participó en proyectos relacionados con transición energética y descarbonización. Sin embargo, decidió regresar a Cali para asumir la dirección de la empresa de servicios públicos.

“Muchos me dijeron que estaba loco por dejar una carrera consolidada para venir a Emcali, pero sentí la necesidad de trabajar por mi región. El Pacífico colombiano tiene un potencial enorme que todavía no ha sido aprovechado y aún enfrenta problemas básicos que debemos resolver”, afirmó.

Uno de los conceptos que más ha promovido desde su llegada a la empresa es el de pobreza energética, una problemática que, según explica, afecta a miles de familias del país.

“La pobreza energética es no contar con condiciones básicas para vivir con dignidad. Puede significar no tener acceso a energía eléctrica, tener un servicio deficiente o simplemente no poder pagarlo. Hay comunidades muy cerca de Cali que todavía no tienen acceso a agua potable o servicios adecuados”, sostuvo.

Para el gerente de Emcali, la empresa debe asumir un papel protagónico en la reducción de estas brechas sociales en el Pacífico colombiano.

“Cali se ha beneficiado históricamente de su cercanía con Buenaventura y con el litoral Pacífico. Por eso tiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo de esta región. Emcali debe ayudar a llevar servicios públicos esenciales a poblaciones que aún carecen de ellos”, explicó.

Al hacer balance de su gestión, Mina señaló que encontró una organización con una fuerza laboral altamente capacitada, pero afectada por problemas administrativos acumulados durante décadas.

“Hallamos una empresa con mucho talento humano, pero también con prácticas administrativas que requerían una transformación profunda. Trajimos aliados internacionales para fortalecer procesos financieros, mejorar el mantenimiento de activos y recuperar la capacidad de inversión”, indicó.

Uno de los desafíos más complejos fue el componente de telecomunicaciones, que acumulaba pérdidas cercanas a 1,1 billones de pesos durante la última década.

“Tuvimos que tomar decisiones difíciles para garantizar la sostenibilidad del negocio. Lo importante fue que todo se hizo mediante el diálogo y la construcción de confianza con los trabajadores y las organizaciones sindicales”, aseguró.

Roger Mina, gerente de Emcali, en entrevista con Jamir Mina, editor de Regiones de revista Semana Foto: SEMANA

Otro de los proyectos estratégicos que lidera la administración actual es la modernización total del alumbrado público de Cali. Según el gerente, la primera fase permitió renovar 60.000 luminarias LED, equivalentes al 30 % de la infraestructura de la ciudad.

“En menos de dos años modernizamos más luminarias que las que se habían renovado durante las dos décadas anteriores. Ahora vamos por las más de 100.000 luminarias restantes para convertir a Cali en la ciudad con el mejor alumbrado público del país”, afirmó.

La iniciativa contempla además la incorporación de sistemas de telegestión y nuevas tecnologías para fortalecer la seguridad, la movilidad y la construcción de una ciudad inteligente.

“Sobre la infraestructura del alumbrado público se podrán instalar sensores ambientales, cámaras y otros sistemas tecnológicos que mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos”, explicó.

Trabajos de cambio de alumbrado público en sitios donde había escases de iluminación en Cali. Foto Jorge Orozco. Foto: Jorge Orozco

En materia energética, Emcali adelanta inversiones superiores a los $330.000 millones para la modernización y ampliación de cinco subestaciones eléctricas, además de la construcción de la nueva subestación Mulaló, que respaldará el crecimiento urbano e industrial de Cali y Yumbo.

“Estamos preparando la infraestructura energética que necesita la región para seguir creciendo. Queremos evitar que el desarrollo urbano se vea limitado por falta de capacidad en los servicios públicos”, señaló.

La transición energética también ocupa un lugar central en la estrategia de la empresa. Actualmente se desarrollan proyectos de energía solar en diferentes sectores de la ciudad, incluyendo viviendas de familias vulnerables.

“Hemos instalado cerca de 2.000 soluciones solares en Llano Verde y Potrero Grande. Son proyectos que no solo aportan a la sostenibilidad ambiental, sino que generan inclusión social y oportunidades económicas para las comunidades”, dijo.

Entre sus recuerdos más personales, Mina evocó la inauguración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cali, ubicada en Petecuy, cuando era apenas un niño.

“Recuerdo que llegó el presidente Ernesto Samper en helicóptero. Todos los niños corrimos a verlo. Lo que quedó fue el polvo del helicóptero y durante muchos años el barrio sintió que no había recibido beneficios directos de esa infraestructura. Hoy estamos trabajando para que la comunidad también reciba inversiones y mejoras”, manifestó.

Además de sus responsabilidades al frente de Emcali, el directivo anunció que prepara un libro en el que narrará episodios de su vida y las decisiones que marcaron su trayectoria.

“He tenido referentes y personas que me ayudaron en momentos clave. Quiero compartir esas experiencias para que puedan servirles a jóvenes que crecen en condiciones difíciles y que sueñan con transformar su realidad”, comentó.

Mina también reconoce que su posición lo convierte en una referencia para nuevas generaciones de afrocolombianos.

“Todavía son muy pocos los afrodescendientes que dirigen organizaciones de esta magnitud. Creo que tenemos la responsabilidad de abrir caminos para quienes vienen detrás y demostrar que es posible alcanzar espacios de liderazgo y transformación”, expresó.

Sobre el futuro de Cali, considera que la ciudad debe ampliar su mirada y asumir un papel más relevante en el contexto internacional.

“Cali no debe compararse únicamente con otras ciudades colombianas. Debe verse como la gran capital del Pacífico colombiano, una ciudad conectada con Asia, con América Latina y con los grandes procesos económicos y culturales del mundo”, afirmó.

Al preguntarle por sus aspiraciones personales, Mina asegura que su principal propósito sigue siendo el servicio público y la transformación social.

“Mi sueño es trabajar para que ningún niño tenga que estudiar a la luz de una vela, para que las familias desplazadas encuentren oportunidades y para que el talento que existe en nuestros territorios pueda desarrollarse plenamente. Ese es el propósito que guía mi trabajo”, concluyó.