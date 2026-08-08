“Se les acabó la fiesta”: Federico Gutiérrez se pronuncia tras traslado de capos de la cárcel de Itagüí

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó instrucciones claras para el traslado de 117 personas que se encuentran privadas de la libertad en la cárcel de Itagüí y que tienen un perfil alto.

Se acabó la parranda en Itagüí: SEMANA revela la historia del traslado de los peligrosos capos que negociaban la paz total con Petro

Se trata de los principales líderes de las estructuras criminales que se encuentran vinculados a las negociaciones de paz que se venían desarrollando en el gobierno de Gustavo Petro.

Frente a esta decisión se pronunció en las últimas horas el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, uno de los más fuertes críticos de la denominada paz total del saliente gobierno.

“Hoy hablé telefónicamente con el presidente Abelardo De La Espriella sobre los traslados de los criminales desde la cárcel de Itagüí a otros centros penitenciarios del país”, informó Gutiérrez en su cuenta de X.

El mandatario local aseguró que con esta medida tomada por el Gobierno entrante “se les acabó la fiesta” a los delincuentes, entre los que se encuentran varios de los que protagonizaron el famoso ‘tarimazo’ junto con Gustavo Petro en Medellín.

Federico Gutiérrez confirmó que el presidente Abelardo De La Espriella acompañará este domingo, 9 de agosto, el cierre de la Feria de las Flores, en el tradicional desfile de silleteros. “Bienvenido a Medellín”, señaló.