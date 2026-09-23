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Hernando Herrera, condecorado como profesor emérito de la Universidad del Rosario

Herrera es el director de la Corporación Excelencia en la Justicia.

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Redacción Semana
23 de septiembre de 2026 a las 6:23 p. m.
Hernando Herrera, condecorado por la Universidad del Rosario.
Hernando Herrera, condecorado por la Universidad del Rosario. Foto: CEJ.

La Universidad del Rosario condecoró a Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, como profesor emérito en tributo a su destacada trayectoria dedicada a la formación de juristas, al estudio e impulso del arbitraje, y a la consolidación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en Colombia.

Así lo destacó la Corporación en un comunicado público: “Su vocación de docente, su rigor investigativo y su liderazgo ético no solo han dejado una huella en distintas generaciones de abogados y en la comunidad rosarista, sino que continúan guiando el compromiso diario de la CEJ con el fortalecimiento de la institucionalidad y la excelencia a la justicia”.