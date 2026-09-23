Múltiples cuestionamientos han generado las penas impuestas por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en contra del antiguo secretariado de las Farc, en las que deberán realizar trabajos manuales.

La JEP, en medio de fuertes cuestionamientos, publicó fotos de Timochenko cumpliendo su sanción por los secuestros

En las últimas horas se conoció una fotografía de Rodrigo Londoño, Timochenko, quien era el máximo líder de esa antigua guerrilla, que dejó miles de víctimas en el país durante décadas de conflicto armado.

La imagen fue cuestionada por la Corporación Rosa Blanca, una asociación de víctimas de las Farc.

“Esta foto insulta la memoria de las víctimas, pero además, es solo propaganda criminal para pedir presupuesto, son los que están autorizados para hacer trabajos prospectivos y de recuperación de cuerpos según los protocolos”, reclamaron.

Asimismo, criticaron que Timochenko tuviera un casco de constructor, pues consideran que este no se utiliza para estas tareas.

“Que estupidez. Esta fotico les cuesta a los colombianos más de 500 millones de pesos”, dijeron desde la Corporación Rosa Blanca.

Según se conoció, los miembros del antiguo secretariado tendrán que pagar penas restaurativas que no superan los ocho años.