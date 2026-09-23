Gobierno De La Espriella propone reducir presupuesto de la JEP en 170.000 millones; Congreso discutirá la medida

El pasado martes se terminó de construir la ponencia entre varias bancadas del Congreso y el Gobierno nacional, para definir cuál será el Presupuesto General de la Nación para el año 2027. Este documento, de más de 300 páginas, propone un monto general de 634,9 billones.

Un dato que llamó la atención de muchos fue el que propone una reducción presupuestal a la Jurisdicción Especial para la Paz, creada en el marco del acuerdo de paz. Aunque el partido de Salvación Nacional había propuesto un recorte de 100.000 millones y el mismo Ejecutivo lo había respaldado, lo cierto es que el recorte será mayor.

En el documento se precisa una reducción exactamente de 170.000 millones de pesos, preservando los recursos necesarios para el funcionamiento de la entidad.

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