De La Espriella salió a patrullar barrios en Santa Marta, mostró cómo está la situación y qué hizo la gente al verlo: “Los voy a acabar”

El presidente Abelardo De La Espriella llegó hasta la ciudad de Santa Marta para atender directamente la difícil situación que se vive por cuenta del paro armado decretado por Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El presidente Abelardo De La Espriella, con pistola al cinto, patrulló Santa Marta, con Policía y Ejército. “Los vamos a cazar como ratas miserables”

El grupo armado, que ha sembrado miedo durante muchos años, obligó a las personas a cerrar sus comercios como retaliación por una operación que ha adelantado la Fuerza Pública.

El jefe de Estado en horas de la noche salió a vigilar, junto con su esquema de seguridad, el barrio Gaira y mostró cómo estaba el panorama. “Todo está tranquilo, estos bandidos cuando no está la Fuerza Pública hacen una maldad y se pierden enseguida como los cobardes que son”, dijo en un video que publicó en su cuenta de X.

El mandatario recordó que la ciudad está militarizada y que el gobierno está haciendo presencia para que todo vuelva a la normalidad. “La invitación es a que la gente retorne a sus actividades porque los vamos a cuidar y los vamos a proteger”, comentó.

Hacia las 9:30 de la noche, el presidente también se movilizó en el barrio 11 de Noviembre, que describió como el centro de operaciones de Los Pachenca. Según contó, la gente está en sus casas, mientras que no vio a ningún delincuente merodeando por la zona.

De La Espriella aprovechó para enviarles un duro mensaje a quienes hacen parte de esta estructura criminal. “Son muy guapos y machitos para atacar a la gente inocente, sembrando el terror, quemando carros, haciendo tiros contra los negocios, pero cuando el gobierno les sale al frente se asustan como las ratas miserables que son”, expresó.

“Juro por Colombia y por mi vida que los voy a acabar, no va a quedar piedra sobre piedra en donde no pueda encontrarlos con la fuerza legítima del Estado. Y si no se someten, los voy a mandar al infierno en una bolsa, como corresponden y como se merecen”, añadió.

Las 24 horas que sembraron el caos y el terror en Santa Marta: motociclistas armados, disparos y amenazas a comerciantes

En el video, el presidente mostró cómo lo recibieron algunas personas, lo abrazaron y le agradecieron por estar presente en medio de la compleja situación que se vive por el actuar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Tras verificar la situación en las calles, el mandatario se dirigió hasta el Puesto de Mando Unificado (PMU) para liderarlo y desde allí también le agradeció a la Fuerza Pública por el trabajo que ha venido haciendo.

Asimismo, advirtió que seguirán las operaciones hasta dar con los responsables de este paro armado: alias Pinocho, alias Patiliso, alias Flash y alias Jacob.

Presidente Abelardo De La Espriella y alteración del orden público en Santa Marta. Foto: API/Presidencia/Policía.

“Voy por ustedes, los vamos a cazar como las ratas que son. Cuando esos bandidos se enfrentan a nuestra Fuerza Pública, ahí quedan, por eso acuden al terror, tiran la piedra y esconden la mano”, apuntó.

“Ratas, bandidos miserables, vamos por ustedes y aquí está el Gobierno, con las autoridades y la Fuerza Pública, para garantizar la vida de todos los cienagueros y todos los samarios, así que retornen a sus actividades porque hay un Gobierno que los protege”, concluyó.