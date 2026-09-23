El presidente Abelardo De La Espriella, con pistola al cinto, patrulló Santa Marta con Policía y Ejército: “Los vamos a cazar como ratas miserables”

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó restablecer el orden público en Santa Marta y sus alrededores, luego de que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada iniciaran un paro armado como retaliación por una operación que adelantaron la Policía Nacional y las Fuerzas Militares contra los mandos de esa estructura ilegal.

El primer mandatario publicó un video en el que se le ve con la pistola al cinto y dijo: “Los vamos a cazar como ratas miserables”.

“La militarización del Magdalena continúa y la ofensiva de nuestra Fuerza Pública sigue en marcha para recuperar el control territorial y proteger a nuestra gente. A los samarios y a Colombia les garantizo que iremos tras los máximos cabecillas de estas estructuras narcoterroristas y emplearemos toda la capacidad legítima del Estado para neutralizar su accionar criminal y llevar a sus responsables ante la justicia. Que lo tengan muy claro: el Estado no se arrodilla ante los criminales”, agregó.

La población civil reportó que personas encapuchadas circularon por barrios de la ciudad y obligaron a sus habitantes a cesar sus actividades y a cerrar los establecimientos comerciales. También hubo desmanes y quema de vehículos. Los ciudadanos vivieron horas de terror y el Gobierno nacional ordenó la militarización.

Encapuchados siembran el terror en Santa Marta tras anuncio del paro armado y difunden videos intimidatorios en redes sociales

El malestar de las Autodefensas Conquistadoras tiene que ver con la muerte de siete de sus integrantes a manos de la Fuerza Pública, incluido alias Cholo, reseñado por las autoridades como el segundo cabecilla del grupo ilegal y quien sería el responsable del manejo de las finanzas en esa zona del Caribe colombiano.

De La Espriella aseguró que no cedería ante las amenazas de los criminales y anticipó que responderá con toda la fuerza del Estado: “La instrucción a nuestra fuerza pública es contundente. Blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad”.

Santa Marta vive una jornada de tensión por la situación de orden público, mientras las autoridades refuerzan la seguridad en la ciudad. Foto: Redes sociales

La primera decisión que tomó el mandatario fue ordenar la militarización de la ciudad. Además, suspendió su agenda de trabajo en Barranquilla para monitorear la situación desde la capital del Magdalena. Una vez aterrizó, se puso un chaleco antibalas y salió a recorrer las calles de la ciudad junto a los integrantes de la Policía Nacional y el Ejército.

Así lo reportó en un video que difundió en sus redes sociales: “Estoy aquí en el barrio Cristo Rey, en Santa Marta. Estamos con nuestra fuerza pública patrullando todos los barrios. Estos miserables de los Pachenca, de los conquistadores de la Sierra, de los narcoterroristas del Clan del Golfo, no van a arrodillar al pueblo colombiano”.

Abelardo De La Espriella salió a patrullar las calles de Santa Marta con contundente mensaje: “Tienen un presidente que los va a defender”

Abelardo De La Espriella reiteró que los ciudadanos tienen a un presidente que los va a defender y que perseguirá a todos los criminales sin ningún tipo de contemplaciones: “Si los narcoterroristas creen que van a arrodillar al Gobierno y al pueblo colombiano, están equivocados y van a saber lo duro que muerde el tigre”.

Las decisiones que ha tomado el jefe de Estado ya cuentan con el respaldo de algunos sectores políticos. Por ejemplo, el Partido Conservador, a través de Efraín Cepeda, aseguró: “Todo nuestro respaldo al presidente Abelardo De La Espriella. Esos bandidos, Autodefensas de la Sierra Nevada, no pasarán en este Gobierno”.