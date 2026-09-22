Efraín Cepeda respalda militarización de Santa Marta: “Se acabó el caos del gobierno Petro”

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, respaldó las decisiones que ha tomado Abelardo De La Espriella tras el paro armado que lideran las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, luego de que uno de sus líderes fuera abatido en una operación de la Policía y las Fuerzas Militares.

En un video difundido por la colectividad, Cepeda manifestó: “Todo nuestro respaldo al presidente Abelardo De La Espriella. Esos bandidos, Autodefensas de la Sierra Nevada, no pasarán en este Gobierno. Se acabó el caos del gobierno Petro”.

A juicio del excongresista, De La Espriella ha demostrado en sus semanas de gestión que sí defiende a la ciudadanía “con bajas si es necesario”, comentó.