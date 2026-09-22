Santa Marta fue militarizada. El presidente Abelardo De La Espriella ordenó desplegar las tropas en diferentes barrios, como 11 de noviembre, La Lucha, el Centro Histórico y el Sanandrecito, luego de que encapuchados ordenaran cerrar el comercio.

Encapuchados siembran el terror en Santa Marta tras anuncio del paro armado y difunden videos intimidatorios en redes sociales

Los delincuentes, bajo órdenes de las Autodefensas Conquistadores de La Sierra, decidieron sembrar el terror luego de la muerte de tres de sus cabecillas: alias Cholo, alias Bendito Menor y su novia, alias la Bebecita.

Con armas en mano, delincuentes llegaron a diferentes establecimientos y dispararon de manera temeraria, al parecer con armas de baja letalidad, para sembrar terror y se marcharon.

Tres de ellos fueron capturados por la Policía en Santa Marta y otros dos en La Guajira.

Impactantes imágenes del caos provocado por el paro armado en Santa Marta y La Guajira

SEMANA se comunicó con los comandos de Policía de Santa Marta y del Magdalena para conocer un balance preliminar de lo que está pasando en esa ciudad.

Y es que en redes sociales están circulando videos, algunos verídicos y otros del pasado (como uno en el que se ven enfrentamientos, una tanqueta en medio de una carretera y un cilindro bomba marcado con las iniciales del Frente 36 de las disidencias de las Farc), pero aún se está verificando el estado de seguridad de los samarios.

Los contenidos dejan ver, además de las intimidaciones a los comerciantes, un taxi y dos buses incinerados.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, dijo:

“Me está preocupando bastante la situación de Santa Marta; si bien no hay aglomeraciones, la situación de que estén en moto intimidando, generando terror y pánico es lo que no queremos. No queremos que haya un cierre del comercio, porque eso es darle gabela al paro armado que anunciaron Los Conquistadores”.

Margarita Guerra, la gobernadora de Magdalena, explicó que las medidas de seguridad son solo de caracter preventivo. Foto: Foto eluniversal.com

“Lo que el presidente dijo fue: no paro armado. Si hoy nos cierran el comercio y permitimos que nos cierren el comercio, porque llegan dos pelagatos en una moto y disparan y mandan a cerrar, sencillamente vamos a replegar ese paro armado; necesitamos saber qué acciones vamos a tomar, cómo vamos a entrar al distrito”, añadió.

Por su parte, el alcalde Carlos Pinedo Cuello agradeció la orden del presidente de militarizar la ciudad.

De La Espriella, que estuvo en las últimas horas en esa ciudad y tendrá que regresar para hacerle frente a la situación, se pronunció en sus redes sociales.

“¡A los bandidos se les responde con toda la fuerza del Estado! Ante las amenazas y los actos de intimidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada contra comerciantes, transportadores y ciudadanos, ordené reforzar de inmediato la presencia militar y policial en Santa Marta. Ya capturamos a tres presuntos integrantes de esta estructura en Santa Marta y a dos en Riohacha. Y vamos por todos los demás”, señaló.

Alias Pinocho, comandante de los Conquistadores de la Sierra, contó lo último que le dijo Bendito Menor antes de morir

“La instrucción a nuestra Fuerza Pública es contundente: blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la ley. Y voy para Santa Marta”, anunció el presidente.

De La Espriella agregó: “Estaré personalmente en el territorio para liderar las acciones del Gobierno, acompañar a nuestra Fuerza Pública y respaldar a los ciudadanos que hoy están siendo amenazados por estas estructuras criminales. Ningún grupo criminal va a imponerle sus condiciones a la gente honrada y trabajadora. Los ciudadanos no se arrodillan ante el terror. El Estado tampoco”.

Tras la medida, la Primera División del Ejército Nacional de Colombia confirmó:

“Ante las amenazas de intimidación asociadas al anunciado constreñimiento armado ilegal, tropas del @COL_EJERCITO, a través de la #SegundaBrigada y en coordinación con la @PoliciaNacional, mantienen un amplio dispositivo de seguridad en Santa Marta y su zona rural.

“Nuestros soldados permanecen desplegados para contrarrestar cualquier acción criminal, proteger a la población y preservar la movilidad, el comercio y el normal desarrollo de las actividades en la región y en el departamento de #LaGuajira.

No vamos a permitir que las amenazas alteren la tranquilidad de los colombianos. Seguimos firmes en el territorio".

Unas horas más tarde, el Ejército confirmó también:

“Mantenemos un amplio dispositivo de seguridad en Santa Marta y su zona rural, con nuestros soldados de @Ejercito_Div1 en coordinación con la @PoliciaColombia, para contrarrestar cualquier acción criminal y proteger a la población. No permitiremos que las amenazas alteren la tranquilidad de los colombianos”.