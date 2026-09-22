Pese a la amenaza de paro armado, gobernadora del Magdalena cumplió instrucción de Abelardo De La Espriella: “Respuesta inmediata”

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, reveló detalles de una instrucción que impartió el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en el más reciente consejo de seguridad que se llevó a cabo en horas de la noche del lunes de esta semana en Santa Marta.

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La dirigente indicó que fueron habilitadas el 100 % de las vías del departamento, incluida la Troncal del Caribe: “Atendiendo las necesidades del departamento y por instrucciones del presidente de la República, Abelardo De La Espriella @ABDELAESPRIELLA, impartidas en el Consejo Extraordinario de Seguridad que encabezó, y en articulación con el Gobierno nacional, la Policía de Santa Marta y la Fuerza Pública, informo que se habilitó el 100 % de las vías del departamento, incluida la Troncal del Caribe”.

“La respuesta fue inmediata, coordinada y contundente desde el Puesto de Mando Unificado para restablecer la movilidad y proteger a la ciudadanía”, expresó la gobernadora en su cuenta personal de X.

También dejó claro: “Desde la Gobernación del Magdalena seguimos firmes en el territorio, trabajando sin descanso y de manera articulada con todas las autoridades por la seguridad y la tranquilidad de nuestros habitantes. Reiteramos nuestro compromiso de combatir a los grupos que alteran la convivencia y de gestionar las medidas necesarias para fortalecer la Fuerza Pública en el departamento”.

Posteriormente, reaccionó el mandatario colombiano por la misma vía, su cuenta personal de X: “Cuando el Estado se decide, nunca pierde. Vamos a construir la Patria Milagro, con la ayuda de Dios y la determinación patriótica de la extraordinaria Fuerza Pública colombiana”.

A su turno, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, reveló detalles del consejo de seguridad que encabezó el jefe de Estado colombiano: “La presencia en Santa Marta del presidente @ABDELAESPRIELLA refleja su compromiso con la ciudadanía samaria en estos momentos de adversidad”.

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“He dicho que el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, @MagdalenaGober y @SantaMartaDTCH, le devolverá a los habitantes de este territorio las garantías que una tierra como la nuestra merece para avanzar hacia el desarrollo”, concluyó el alcalde de Santa Marta.