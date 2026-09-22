El vicepresidente José Manuel Restrepo envía mensaje a jóvenes que participan en modelos de Naciones Unidas: “Hay que construir nuevos liderazgos”

El vicepresidente José Manuel Restrepo dirigió un mensaje a los niños, niñas y jóvenes de Colombia que están en los modelos de Naciones Unidas. Les reconoció su importante rol en estos espacios de aprendizaje y en su preparación para ser futuros líderes.

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Desde la Asamblea de Naciones Unidas, Restrepo resaltó que estos modelos representan un escenario de aprendizaje y construcción colectiva en el que los jóvenes pueden ampliar su conocimiento sobre el mundo y desarrollar capacidades para asumir responsabilidades en escenarios internacionales.

“Ese es un espacio maravilloso de aprendizaje, de construcción colectiva, de conocimiento del mundo, de preparación, de desarrollo de capacidades, pero también de prepararse para ejercer un liderazgo global”, señaló.

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El vicepresidente invitó a los participantes a continuar con este tipo de ejercicios y planteó algunos de los desafíos que deberá enfrentar la humanidad en los próximos años. Entre ellos mencionó la construcción de sociedades con mayor seguridad y paz, así como el uso responsable de nuevas tecnologías.

En particular, se refirió al desarrollo de la inteligencia artificial y a la necesidad de establecer una regulación adecuada frente a sus efectos y posibilidades. “Seamos conscientes del impacto positivo, pero también de la necesidad de regular bien los temas de inteligencia artificial”, afirmó.

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José Manuel Restrepo Foto: Vicepresidencia

Restrepo pidió que las nuevas generaciones promuevan líderes que se enfoquen en el bien de todos y no solo en sus propios intereses. “Donde prime el bien común sobre el bien particular y donde construyamos nuevos liderazgos para el futuro de la humanidad”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que la participación de los jóvenes en los modelos de Naciones Unidas adquiere especial importancia si contribuye a formar dirigentes con capacidad de generar cambios y de dejar una huella en el futuro. “Liderazgos con sentido de trascendencia y que dejen huella”, concluyó.