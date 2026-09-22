Mary Luz Herrán, la exesposa de Gustavo Petro, entre las petristas a quienes la UNP les quitó su esquema de seguridad: “Dicen que no corro riesgo”

Mary Luz Herrán, la exesposa del presidente Gustavo Petro, informó que hace parte del grupo de dirigentes petristas a quienes la Unidad Nacional de Protección (UNP) les retiró su esquema de seguridad.

A través de su cuenta oficial de X, Herrán, la madre de los dos hijos mayores del exmandatario, contó que en octubre de 2025, incluso en el gobierno de su expareja, mediante tutela, logró que la UNP “atendiera mi solicitud de seguridad”.

Y añadió: “Ellos habían ordenado luego de demostrar varios hechos que atentaban contra mi seguridad, la implementación de un chaleco y un celular, luego del atentado en 2023 implementaron un escolta. Después un vehículo convencional hace 12 meses. Ahora, sin que se haya superado la vulnerabilidad a mi vida, deciden quitar el esquema pese a seguir con riesgo extraordinario”.

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro. Foto: A.P.I/Presidencia

Herrán relató que el hecho más reciente ocurrido en su contra fue el 15 de septiembre “cuando mi escolta me persuade del seguimiento de dos hombres. La policía de manera irresponsable dice que no corro riesgo porque en Cajicá no hay paramilitares. Vivo en mi casa diez días al mes aproximadamente, el resto es en el territorio y allá he tenido que superar varios incidentes”.

Ante esto, dijo: “Los hago responsables por mi vida y a la UNP y sobre todo a este Gobierno de extrema derecha. Varios de mis compañeros de equipo hoy están amenazados y han sobrevivido a más de un atentado. De todos modos, seguiré mi proceso como defensora de derechos humanos y de la vida”.

SEMANA conoció una lista de la UNP con varios de los exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro a los que se les quitó el esquema de seguridad casi dos meses después de finalizado el mandato.

Mary Luz Herrán y Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Semana

Aparece el exministro de la Igualdad Luis Alfredo Acosta Zapata, la exministra de Ciencia Yesenia Olaya, el exministro de Trabajo Antonio Sanguino, la exministra de Comercio Diana Morales, el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el exministro de Hacienda Germán Ávila, la excanciller Rosa Yolanda Villavicencio y el exministro del Interior Armando Benedetti.

La UNP retiró los esquemas de seguridad de varios petristas. Foto: Semana- Colprensa/ El País

La medida también incluye al exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, al exministro de Minas Edwin Palma, a la exministra de las TIC Yeimi Carina Murcia, al exalto comisionado para la paz Otty Patiño, al exdirector de Inteligencia Jorge Lemus, al exsuperintendente de Salud Daniel Quintero, a la expresidenta de la junta de Ecopetrol Ángela María Robledo y al expresidente de Colpensiones Jaime Dussán.

El exdirector de inteligencia, Jorge Lemus, le informó a SEMANA que apelará la decisión. Esa misma estrategia la adoptarán los otros exfuncionarios del gobierno Petro.