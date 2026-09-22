El caso del menor Kevin Acosta, quien falleció esperando unos medicamentos para tratar la hemofilia que padecía a sus siete años, conmocionó al país, especialmente tras la respuesta que dieron el entonces presidente Gustavo Petro y su exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes responsabilizaron a los acudientes del menor por lo sucedido y excusaron al sistema de salud.

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Ante esta situación, el representante Yamit Noé, de la Alianza Verde, radicó una iniciativa que lleva el nombre del menor en su honor.

Según le explicó el congresista a SEMANA, el proyecto busca darle más herramientas a la Superintendencia de Salud para que las EPS tengan mayor atención sobre los afiliados y se atienda a los pacientes antes de que se compliquen por enfermedades para evitar mayores costos médicos.

“La idea es que las EPS mantengan vigilados a sus afiliados para atacar, si se enferman de forma temprana, y a los que estén complicados, mantenerlos vigilados para que no consuman en un alto costo”, afirmó el congresista.

En la práctica, vigilar a los afiliados es un tema operativo en el que las EPS deberán tener caracterizado al paciente, a través de visitas domiciliarias, entre otras medidas.

Con relación al caso de Kevin Acosta, el congresista explicó que si esta ley hubiera estado aprobada, se habría considerado su riesgo, por lo que el menor hubiese tenido un sistema de vigilancia más agudo para atenderlo de manera oportuna frente a la necesidad de medicamentos o de atención de complicaciones de salud.

El Congreso discutirá la iniciativa en honor al menor Kevin Acosta. Foto: Guillermo Torres Reina/SEMANA.

“Buscamos que, si hay algún síntoma que tenga complicación, inmediatamente entre el sistema de salud a controlarlo para generar salubridad, que el menor se mantenga sano y prevenir que consuma el alto costo de salud, que es lo que tiene desbordado el sistema”, afirmó Noé.

Según los cálculos del congresista con relación al sistema de salud, se ha gastado más de un 60 % del presupuesto en atender enfermedades que se habrían podido prevenir.

El representante explicó que un ejemplo claro es el caso de un hipertenso: si no se vigila una complicación, esta puede causar un infarto; por otro lado, si le faltan los medicamentos y la persona se complica, esto le consumiría más recursos al sistema de salud.

En ese sentido, un día de cuidado intensivo le puede costar al sistema de salud 10 millones de pesos, pero si se tienen en cuenta estas medidas de prevención y vigilancia, podrían reducirse esos recursos para beneficiar los recursos y la atención de las EPS.