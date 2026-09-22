¿Quiénes son alias Patiliso y alias 200, declarados por Abelardo De La Espriella objetivos prioritarios de la Fuerza Pública?

Frente a una ola de delitos que se vienen cometiendo en Santa Marta, en el departamento del Magdalena, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, tomó la decisión de declarar objetivos prioritarios de las autoridades a dos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Presidente De La Espriella destapó indignante beneficio que ostentaba alias Cholo, abatido por las autoridades: “Acabé con esa farsa”

Se trata de Orlando Pérez Ortega, alias Patiliso, quien, de acuerdo con su perfil, alcanzó a participar de las negociaciones sociojurídicas, en el marco de la política de paz total del Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Y de Jhon Rafael Salazar, conocido en el mundo criminal con el alias de 200. Quien, de acuerdo con versiones de las autoridades, ha construido una vida criminal en distintas organizaciones delictivas de la Sierra Nevada.

“Objetivos prioritarios de la fuerza pública. Par de criminales que tienen azotada a Santa Marta. Pronto conocerán la fuerza del Estado con las armas de la democracia, ya que tenemos una Fuerza Pública excepcional”, indicó el presidente De La Espriella.

Además, indicó en una declaración que dio el mandatario colombiano al término de un consejo de seguridad en Santa Marta: “La Fuerza Pública hará todo lo que haya que hacer para derrotar por la razón o por la fuerza”.

“En la era del tigre no hay lugar para los criminales. Los delincuentes sentirán terror porque, cuando menos lo piensen, una bomba o las balas de la República caerán sobre ellos”, recalcó el mandatario colombiano.

Sumado a ello, afirmó: “El pueblo no se arrodilla. El Gobierno defiende a su gente… y aquí estamos para combatir el crimen como nunca antes se ha hecho”.

Finalmente, el jefe de Estado, por medio de su cuenta personal de X, reveló los resultados de un nuevo golpe a las estructuras criminales que delinquen en el Magdalena.

“¡Golpe demoledor contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada! Orgulloso de nuestra Policía Antinarcóticos —DIRAN— y de la Fuerza Aérea Colombiana. En una operación conjunta de la Fuerza Pública fue neutralizado alias Cholo, segundo cabecilla, financiero y articulador de rutas del narcotráfico hacia Centroamérica, con más de 15 años de trayectoria criminal”, dijo De La Espriella.

Y expresó: “El balance es contundente: siete narcoterroristas neutralizados, incluido alias Cholo, y seis cuerpos más que no pudieron ser extraídos del lugar de los hechos, para un total de trece narcoterroristas sacados de circulación. Además, se incautaron 10 fusiles —entre ellos un Barrett calibre 50—, dos lanzagranadas, varias pistolas, ocho granadas de 40 mm y abundante material de guerra”.

“Perdieron a uno de sus principales cabecillas, les golpeamos las finanzas y les arrebatamos un poderoso arsenal. Ahora, derrotados y acorralados, pretenden aterrorizar a la población con un paro armado. No lo voy a permitir. Han ido cayendo como ratas: Bendito Menor, Cholo y muy pronto vendrá Pinocho”.

Este es el fusil ‘derriba helicópteros’ que tenía alias Cholo, segundo cabecilla de Los Pachenca

“Vamos por todos los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y del Clan del Golfo. Uno por uno”, concluyó el jefe de Estado en el mensaje que publicó en sus redes sociales.