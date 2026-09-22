El periodista Yamid Amat permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe

El reconocido periodista Yamid Amat fue trasladado de urgencia en las últimas horas a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, informaron sus familiares a SEMANA.

Amat, de 84 años, se descompensó mientras viajaba de Anapoima a Bogotá. Por esa razón, tuvo que ser trasladado por sus familiares al centro asistencial, en donde se encuentra en este momento y es atendido por un equipo médico especializado de la institución.

Amat es una de las figuras del periodismo más reconocidas del país. Foto: Daniel Reina

El comunicador es una de las más grandes figuras del periodismo nacional y con su labor ha educado a generaciones de reporteros. Hasta el momento, la Fundación Santa Fe no ha emitido un parte médico oficial de Amat.

El periodista inició su carrera en los años 60, convirtiéndose en un referente del oficio por su capacidad de innovar ennuevos formatos. Varias redacciones de importantes medios del país estuvieron bajo su directriz.

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Amat fue director nacional de noticias del espacio 6AM a 9 AM, de Caracol Radio, luego pasó a fundar, junto a Juan Gossain, el noticiero CM&, del que fue director en un primer momento hasta 1998.

El periodista sufrió una descompensación mientras viajaba a Bogotá. Foto: Paola Castaño

En ese mismo año, empezó a ser director de Caracol Noticias, del canal Caracol, y luego retornó en 2002 a CM& como director, hasta el 14 de noviembre de 2024, año en el que el noticiero CM& finalizó su emisión.

Luego de esa fecha, Amat ha permanecido retirado de los medios de comunicación

Se espera que en las próximas horas se conozca una comunicación o parte médico por parte de la Fundación Santa Fe.