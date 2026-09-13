Reconocida periodista responde a las críticas: “Los comentarios malos siempre son sobre lo mismo”

La periodista colombiana Luisa Fernández Soto, actual integrante del equipo de Noticias Caracol, repasó aspectos centrales de su evolución profesional en una entrevista concedida al medio KienyKe.

Durante la conversación, la comunicadora detalló su paso por informativos de alta recordación nacional como Cable Noticias y CMI, relató las dinámicas de trabajo junto al experimentado director Yamid Amat y expuso su postura frente a los comentarios que recibe habitualmente en redes por su tono de voz y su manera de vestir.

A sus 25 años, Fernández Soto acumula una trayectoria caracterizada por el cubrimiento de temas de coyuntura económica y política. Según explicó la periodista, su etapa en el noticiero CMI.

“CMI era un noticiero muy de temas económicos y políticos. La reportería de calle no era suficiente, había que ligarla con otros conocimientos”, señaló la comunicadora al recordar cómo la exigencia del formato la impulsó a cursar una maestría para responder a las dinámicas informativas del canal.

Luisa Fernández, Foto: Redes sociales

Un hito clave en este trayecto fue su vinculación al programa de entrevistas Pregunta Yamid, espacio en el que llegó a reemplazar temporalmente a su director a la edad de 23 años.

La comunicadora describió esta responsabilidad como un proceso de alto rigor profesional: “Estaba terminando mi maestría y sentada en una silla donde se habían sentado los principales personajes del país y de Latinoamérica en 30 años. Sentía una gran preocupación por hacer bien las cosas”.

La llegada de Luisa Fernández a Noticias Caracol se gestó a mediados de 2024, tras el anuncio del cierre definitivo de CMI. La comunicadora indicó que el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, se contactó con ella en agosto de ese año para sumarla al equipo del canal.

“Juan Roberto me llama y me dice: ‘Sabemos que CMI se va a acabar, nos gustaría que tu talento se viniera con nosotros’. En Caracol fueron muy flexibles y pacientes porque yo no quería dejar solo el noticiero antes de que cerrara sus emisiones”, explicó la reportera, quien formalizó su paso al canal privado en octubre de 2024.

En el tramo final de la entrevista, la periodista abordó el manejo de los comentarios que recibe a través de plataformas digitales. Aunque enfatizó que la mayoría de los mensajes que le llegan son de carácter positivo, identificó un patrón reiterativo en las observaciones críticas, las cuales suelen enfocarse en su apariencia física, vestuario y timbre de voz.

“Los comentarios malos siempre son sobre lo mismo: sobre si tengo voz de hombre o si visto como un hombre, usando trajes o camisas. Es decir, asociándolo al género, como si por ser mujer yo debería hablar o vestir de otra manera”, afirmó Fernández.

La comunicadora aclaró que este tipo de opiniones no condicionan su ejercicio diario ni sus publicaciones en redes sociales, pero sí invitan a una reflexión colectiva sobre los juicios de valor en el ámbito digital. Según su análisis, el debate debe centrarse en el respeto al libre desarrollo de la personalidad y no en imponer normas estéticas rígidas.

“Si me pasa a mí que tengo cierto nivel de visibilidad y aceptación, no quiero pensar en una persona que quiera tener un libre desarrollo de su personalidad en redes sin tener esta plataforma, y que reciba este tipo de cuestionamientos sobre cómo debe vestir o hablar”, concluyó la periodista.