Juan Camilo Merlano, periodista de Noticias Caracol, llegó al altar en Cartagena: los detalles de la boda y quién es su esposa

El periodista Juan Camilo Merlano, reconocido por su labor como corresponsal de Noticias Caracol en Washington, contrajo matrimonio con su pareja, Karina Charry, en el Centro Histórico de Cartagena. La ceremonia religiosa, celebrada en la emblemática Catedral Santa Catalina de Alejandría, reunió a familiares, allegados y colegas de la pareja para conmemorar el inicio de su vida conyugal tras varios años de relación.

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La boda religiosa se llevó a cabo en el templo principal de la capital de Bolívar. A la salida del recinto eclesiástico, los recién casados fueron recibidos con una muestra folclórica integrada por bailarinas y cumbiamberas vestidas de blanco, como representación de las tradiciones del Caribe colombiano.

De acuerdo con las imágenes compartidas por el propio Merlano en sus redes sociales, para la ocasión lució un traje formal en tono blanco y negro, mientras que Karina Charry vistió un vestido blanco de corte princesa con detalles en encaje y pedrería. La recepción posterior también incorporó elementos culturales representativos de la región.

A través de sus redes sociales, Merlano dedicó unas palabras a su esposa acompañando las fotografías del evento: “Voy a robarte en secreto la noche. Voy a ser tuyo por siempre, mi negra. Hoy, compartimos nuestros sueños”.

De acuerdo con registros publicados por la pareja en sus redes sociales, la relación entre Juan Camilo Merlano y Karina Charry se remonta al menos al año 2018. El compromiso matrimonial se formalizó en marzo de 2025 durante un viaje al Gran Cañón, en Estados Unidos, país donde ambos han fijado su residencia por motivos profesionales y académicos.

Juan Camilo Merlano anunció su compromiso con la financiera Karina Charry Foto: x

Karina Charry es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con estudios de posgrado en Georgetown University. Actualmente está radicada en Estados Unidos, territorio donde ejerce su trayectoria profesional.

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Por su parte, Merlano es graduado de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y, en 2024, culminó una maestría en Gestión de Políticas Públicas en Georgetown University.

En su rol como corresponsal en Washington para Noticias Caracol, ha estado al frente de la cobertura de acontecimientos políticos e internacionales de relevancia para la agenda informativa colombiana. Tras varios años de residencia en el exterior, la pareja retornó temporalmente a Colombia para llevar a cabo la celebración de su unión en Cartagena.