“Me tocó entregar hasta mi apartamento”: Marcelo Cezán reveló la millonaria suma que perdió por culpa de las adicciones

En una reciente entrevista concedida al pódcast El placer de tenerte, el reconocido actor, cantante y presentador caleño Marcelo Cezán reflexionó sobre los momentos más complejos de su juventud.

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El artista, ampliamente recordado por sus roles como galán de telenovelas en los años noventa y por su trabajo como presentador en programas como Bravíssimo, detalló cómo la falta de manejo financiero y los excesos propios de una etapa de éxito acelerado lo llevaron a perder una parte importante de su patrimonio.

Durante la conversación, el presentador de 53 años recordó la época en la que su carrera internacional alcanzó altos niveles de ingresos y señaló que la abundancia de dinero lo llevó a tomar decisiones irresponsables sobre sus recursos.

De acuerdo con sus propias declaraciones en el programa citado, Cezán llegó a percibir sumas mensuales considerables durante su paso por la televisión internacional:

“La puerta ancha, la puerta en la que yo estaba, la puerta del mundo, la puerta de la fiesta, del despilfarro. Yo perdí una fortuna gigantesca; te estoy hablando de miles, tal vez hasta millones de dólares. Yo tuve contratos muy grandes en Venezuela, de 40.000 dólares al mes por dos años. ¿Y esa plata dónde está? Yo empecé a perder mis inversiones, me tocó entregar un apartamento, vender un lote que tenía y al final rescatar un lote en el Llano. Dije: ‘No, este sí no, porque esta es mi finca y el proyecto que quiero construir’”.

La acumulación de malos manejos económicos y el estilo de vida desmedido obligaron al caleño a desprenderse progresivamente de varios activos inmobiliarios para saldar deudas y evitar un colapso financiero total.

No obstante, logró conservar un terreno en la región de los Llanos Orientales, el cual se convirtió en la base para iniciar su proceso de recuperación personal y económica.

Marcelo Cezán se consolidó en la década de 1990 como una de las figuras más versátiles del entretenimiento en Colombia, al combinar la actuación en producciones dramáticas con una carrera musical en el género pop.

Con el paso de los años, incursionó en la presentación en radio y televisión, formato en el cual ha mantenido una presencia constante y una alta aceptación entre el público.

En el plano personal, el artista atribuye una parte fundamental de su estabilidad actual a su entorno familiar. Desde hace más de una década mantiene una relación sentimental con la actriz, cantante y bailarina colombiana Michelle Gutty, con quien tiene un hijo, Fabricio.

Michelle Gutty y Marcelo Cezán se encuentran casados y disfrutando de su relación en la actualidad. Foto: Instagram @michellegutty

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De acuerdo con lo expresado por el propio Cezán en diversas oportunidades, el apoyo de su esposa y una disciplina basada en la fe han sido pilares determinantes para dejar atrás los episodios de descontrol y consolidar su proyecto de vida actual.

El testimonio de Cezán se suma al de otras figuras públicas que deciden visibilizar los riesgos asociados con la llegada de la fama temprana y la importancia de la salud financiera y emocional en la industria del entretenimiento.