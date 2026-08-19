Pipe Bueno reveló que estuvo a punto de separarse de Luisa Fernanda W: la influencer se fue de la casa

En el más reciente capítulo de Los hombres sí lloran, conducido por el actor Juan Pablo Raba, el reconocido cantante de música popular Pipe Bueno se sinceró frente a las cámaras y habló de uno de los momentos más complicados que ha tenido que vivir en los últimos años. El artista se refirió a las dificultades que tuvo con el alcohol y al impacto que estas tuvieron en su relación.

Pipe Bueno confirmó que la casa de su abuela se derrumbó en el terremoto: se mostró afectado

Durante la conversación, el artista caleño explicó que una de las situaciones más difíciles ocurrió cuando, después de una de sus crisis, se despertó y se dio cuenta de que Luisa Fernanda W y sus hijos ya no estaban en la casa. La influenciadora decidió irse con los niños a un hotel durante algunos días, mientras la situación entre ambos se definía.

“Y cuando me levanto de la cama, no están mis hijos y no está Lu (…) Y yo escribía, nadie me contestaba y estaba tan mal, Juan, que dije: ‘pues a beber otra vez, si no está, si no me va a ver’. O sea, así de estúpido estaba”, relató Pipe Bueno.

El cantante contó que posteriormente se comunicó con Luisa Fernanda W para saber dónde se encontraban y decidió ir hasta el hotel. Fue en ese momento cuando, según su relato, comprendió que la relación estaba en un punto crítico.

“Fíjate que es bien complejo porque Luisa ese día, para que tú entiendas, ya estaba dispuesta a que nos separáramos. Sí estaba buscando la forma, pero ya la decisión estaba en su corazón. Yo no sabía”, afirmó.

Según contó, toda la familia permaneció algunos días en el hotel y posteriormente decidió regresar a su casa. En medio de la situación, habló con Luisa Fernanda W y le pidió una última oportunidad para demostrarle que podía cambiar.

El cantante reconoció que anteriormente había recurrido a diferentes detalles y regalos para intentar solucionar los problemas de pareja, pero entendió que estos no eran suficientes para resolver lo que estaba ocurriendo.

Pipe Bueno recordó la muerte de su abuelo y destapó importante detalle: “No me perdoné”

“Eso se acaba. Llega un punto donde eso no sirve para nada, entonces le dije: ‘Mira, te voy a pedir perdón porque te debo una disculpa. O sea ‚perdóname por lo que acaba de suceder y por todo lo que ha pasado. Y dame la última oportunidad, una última oportunidad”.

En ese momento, el artista también le pidió a su pareja que analizara sus acciones antes de tomar una decisión definitiva sobre la relación. “Obsérvame a ver si te vuelves a enamorar o si pasa algo”, expresó.

@loshombres.si.lloran El camino hacia “tocar el fondo” es quizás uno de los más angustiantes y agobiantes que cualquiera de nosotros puede experimentar. Es oscuro. Es tenebroso. Y es realmente solitario. Eso lo sabe nuestro invitado de esta semana, @pipebueno , de primera mano. Sin embargo, por algún motivo, nos cuesta salir de ahí.. y entonces, lo seguimos recorriendo, esperando a que llegue el “tramacazo” que nos tenemos que llevar. Pero lo cierto es que hay lecciones de las que no podemos escapar; por más que intentemos y las esquivemos, la vida vuelve a ponerlas al frente nuestro, invitándonos a reaccionar… ¡Mañana estaremos al aire con @pipebueno en Youtube y Spotify! Los esperamos, familia 🤍 [Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, visita @selia.co y cuentra el terapeuta ideal para ti 🫶] #LosHombresSíLloran #PipeBueno #AquíEstoyYo #Adicciones #Licor ♬ original sound - Los Hombres Si Lloran

Pipe Bueno explicó que uno de los principales motivos que lo llevaron a replantearse su comportamiento fueron sus hijos y el deseo de permanecer junto a ellos. “Y de repente empieza a llegarme un sentido de que yo quiero llegar a viejo y quiero ver a mis niños. O sea, sí quiero estar con mis hijos y cuidarlos hasta donde Dios me lo permita”, contó durante la entrevista.

Finalmente, reveló que junto a Luisa lograron solucionar sus problemas y que, gracias a la ayuda brindada por su psicólogo y a la conexión que tienen con Dios, la situación dio un giro y en la actualidad se encuentran en un buen momento.