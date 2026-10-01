Megaland 2026 confirma su cartel con Farruko, Blessd y Pipe Bueno: boletas desde $61.400 y precios en El Campín

El festival musical Megaland Bacano, organizado por MEGALIVE y la emisora La Mega, anunció de manera oficial los detalles logísticos, la nómina de artistas y el esquema de boletería para su edición 2026.

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El evento se llevará a cabo el próximo viernes 20 de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, escenario en el que se prevé la asistencia de cerca de 40.000 espectadores en una jornada orientada a los ritmos urbanos, pop y populares.

Con más de dos décadas de trayectoria en el circuito radial y de entretenimientos del país, la plataforma de La Mega ha convocado históricamente a audiencias juveniles para presentar exponentes de la música nacional e internacional.

Para esta entrega, la organización fijó la apertura de la venta de entradas al público general a partir del jueves 1 de octubre a las 5:00 p. m. a través de la plataforma TuBoleta, habilitando métodos de pago con tarjetas de crédito y débito nacionales e internacionales.

Según la información suministrada por la tiquetera oficial y la producción del evento, los valores del ingreso incluyen el costo base más la tarifa por servicio. La distribución por sectores y capacidades disponibles se estructuró de la siguiente manera:

General: $61.400 ($51.000 + $10.400 de servicio) — Aforo: 9.000 entradas.

$61.400 ($51.000 + $10.400 de servicio) — Aforo: 9.000 entradas. Norte Alta: $61.400 ($51.000 + $10.400 de servicio) — Aforo: 2.014 entradas.

$61.400 ($51.000 + $10.400 de servicio) — Aforo: 2.014 entradas. Norte Baja: $61.400 ($51.000 + $10.400 de servicio) — Aforo: 250 entradas.

$61.400 ($51.000 + $10.400 de servicio) — Aforo: 250 entradas. Oriental Alta Familiar: $90.200 ($75.000 + $15.200 de servicio) — Aforo: 2.000 entradas. (Edad mínima de ingreso: 12 años) .

$90.200 ($75.000 + $15.200 de servicio) — Aforo: 2.000 entradas. . Oriental Baja: $104.700 ($87.000 + $17.700 de servicio) — Aforo: 8.730 entradas.

$104.700 ($87.000 + $17.700 de servicio) — Aforo: 8.730 entradas. Occidental Alta: $114.300 ($95.000 + $19.300 de servicio) — Aforo: 884 entradas.

$114.300 ($95.000 + $19.300 de servicio) — Aforo: 884 entradas. Occidental Baja: $121.500 ($101.000 + $20.500 de servicio) — Aforo: 5.427 entradas.

$121.500 ($101.000 + $20.500 de servicio) — Aforo: 5.427 entradas. VIP: $188.800 ($157.000 + $31.800 de servicio) — Aforo: 5.500 entradas.

Adicionalmente, durante la compra digital, los usuarios tendrán la opción de realizar aportes voluntarios de $5.000, $10.000, $20.000, $30.000 o $50.000.

Megaland Bogotá 2026 Foto: La Mega

Dichos fondos estarán destinados a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), entidad que adelanta programas asistenciales de nutrición en poblaciones vulnerables del territorio nacional.

En el frente artístico, la cantante barranquillera Aria Vega fue presentada como una de las figuras centrales de esta edición. Junto a ella, la organización confirmó la presencia de nombres consolidados de la música urbana y popular como Farruko, Blessd, Pipe Bueno, Andy Rivera, Jessi Uribe, y el dúo Dragón y Caballero.

El cartel se completa con talentos emergentes y figuras de la escena como Emyl Rusev, Topboy, Hamilton, Yourboyfriend y Mr Plata.

Asimismo, la programación integrará a los ganadores de ‘Siembra, camino a Megaland Bacano’, una convocatoria orientada a proyectar a nuevos exponentes de la música en el país.

Las inscripciones para esta iniciativa permanecen abiertas hasta el 4 de octubre mediante la red social TikTok y los canales digitales de La Mega.

Para la jornada del viernes 20 de noviembre en el Estadio El Campín, la producción dispuso la apertura de puertas a partir de las 12:00 m., mientras que el inicio de las presentaciones en tarima está programado para las 3:00 p. m.

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En cuanto a la reglamentación de acceso, la edad mínima requerida para el ingreso a la mayoría de las localidades es de 18 años.

La única excepción aplica para la zona Oriental Alta Familiar, donde se permitirá el acceso a menores de edad a partir de los 12 años, siempre que cumplan con los requerimientos logísticos estipulados por el escenario y el empresario.