Yeison Jiménez reveló la razón por la que terminó en una ambulancia: “La embarré”

A lo largo de los últimos años, Yeison Jiménez se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de la música popular colombiana, pues su trayectoria ha sido marcada por éxitos que han alcanzado millones de reproducciones en plataformas de streaming a nivel nacional e internacional.

Es lo ha llevado a convertirse en un invitado frecuente en los más grandes conciertos y festivales del país. Entre ellos se encuentra el Megaland 2025, un evento que reúne a artistas de distintos géneros y que se celebró el pasado fin de semana en estadio El Campín de la ciudad de Bogotá.

Yeison Jiménez hizo parte del line up de Megaland 2025. | Foto: Cortesía Paola España

Sin embargo, lo que debía ser una noche de celebración se convirtió en motivo de preocupación para sus seguidores, ya que minutos después de presentar su show, comenzaron a circular fotografías del cantante siendo atendido dentro de una ambulancia.

Las imágenes se difundieron rápidamente a través de varias páginas de entretenimiento, generando cientos de comentarios y preguntas sobre su estado de salud.

De acuerdo con la información divulgada por el programa Lo Sé Todo, Jiménez sufrió una descompensación justo al finalizar su presentación, razón por la cual fue trasladado a una ambulancia en la que recibió atención inmediata por parte del equipo médico del evento.

Aunque el cantante quedó bastante afectado, logró estabilizarse gracias a la intervención de los paramédicos. Sin embargo, muchos estaban a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del intérprete de Aventurero, para conocer detalle de lo ocurrido.

Yeison Jiménez habló de su incidente en Megaland y envió mensaje a sus seguidores

Frente a las especulaciones que se generaron en las redes sociales, Yeison Jiménez aclaró lo sucedido y dio un parte de tranquilidad a quienes seguían pendientes de su estado de salud.

En su mensaje explicó que la causa del malestar no estuvo relacionada con agotamiento físico ni con alguna enfermedad previa, sino con una situación que ocurrió en su propia casa.

“Quiero dejar este saludito por aquí para las personas que están un poquito preocupadas. Lastimosamente, sí, me enfermé. Tenía un tarro de vitaminas en mi casa y cuando llegué de viajar me tomé unas vitaminas y simplemente, pues, eso estaba pasado, no me fijé de la fecha”, relató el artista.

Según comentó, tras ingerir el producto vencido comenzó a sentir síntomas como adormecimiento en el rostro, en las manos y un malestar generalizado que lo obligó a recibir atención médica durante el evento.

El cantante habló de la alarmante situación que vivió. | Foto: Helen Ramírez

El cantante reconoció que no suele ser una persona muy cuidadosa con este tipo de detalles y que, por descuido, terminó viviendo un momento angustiante.