Yeison Jiménez causa preocupación: aparecen fotos en ambulancia tras su show en Megaland

Desde hace varios años, Yeison Jiménez se ha consolidado como una de las figuras más relevantes de la música popular, pues sus canciones se han posicionado entre los amantes del género tanto a nivel nacional como internacional.

Gracias a su éxito y a la popularidad de sus producciones, constantemente es convocado para hacer parte del line up de distintos conciertos y festivales, siendo el Megaland uno de los más importantes del 2025.

Yeison Jiménez sufrió una descompensación al finalizar su presentación en Megaland. | Foto: Helen Ramírez

Sin embargo, el intérprete de Vete, Aventurero y Ya no mi amor preocupó a su comunidad digital luego de que, a través de varias páginas dedicadas al entretenimiento, se compartieran fotografías del cantante a bordo de una ambulancia pocos minutos después de haberse presentado en el evento, realizado en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Según se reveló en las redes sociales de Lo Sé Todo, el cantante sufrió una descompensación, por lo que fue atendido por los paramédicos del evento y logró recuperarse para continuar con las obligaciones laborales que tenía programadas.

“Afortunadamente, Yeison reaccionó bien y, gracias a la atención oportuna, pudo cumplir con su siguiente show a las afueras de Bogotá. ¡Profesional hasta el final!“, se lee en el portal de entretenimiento del Canal 1.

Por medio de la sección de comentarios, sus seguidores más fieles no dudaron en pronunciarse, desearle una pronta recuperación y compartirle algunas recomendaciones.

“Pronta recuperación, Yeison. Gracias a Dios no llegó a complicaciones más serias“; ”mucha salud te deseo. Adicional, es importante el descanso. No hay que pasar los límites porque si es por plata, ya tendrás con que andar tranquilo“; ”tranquilo Yeison que los que somos de Manzanares unos robles para delante“; ”primero la salud. Que cancele lo que tenga que cancelar" y “mucha fuerza Yeison“, son algunas de las palabras que se leen.

Pese a que las fotografías se hicieron virales y una gran cantidad de personas le enviaron mensajes, el cantante no se ha pronunciado y se limitó a compartir algunas imágenes del show, en el que compartió escenario con artistas como Greeicy Rendón, Arcángel, Sech, Alvarito Díaz y Altafulla.