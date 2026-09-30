Mägo de Oz regresa a Bogotá con La Noche de Brujas: fecha, lugar y detalles de su único concierto en Colombia

Los seguidores de Mägo de Oz tienen una nueva cita en Bogotá. La legendaria banda española confirmó su regreso a Colombia con un único concierto en el país, en el que promete convertir la capital en el escenario de su particular “aquelarre”.

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La agrupación se presentará el 26 de febrero de 2027 en el Movistar Arena, bajo el concepto ‘La Noche de Brujas’, una puesta en escena con la que buscará reunir nuevamente a varias generaciones que han seguido su música durante décadas.

El repertorio promete ser uno de los grandes atractivos de la noche. Canciones como Fiesta Pagana, Molinos de Viento, La Costa del Silencio y Hasta que el cuerpo aguante hacen parte de los temas más reconocidos de la banda y han acompañado a sus fanáticos a lo largo de su trayectoria.

Mägo de Oz llega en un momento especial

El anuncio del regreso a Colombia coincide con otro momento importante para la agrupación española. Mägo de Oz está nominado a los Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor álbum de rock por Malicia.

En esa categoría comparte nominación con Beta por A La Mitad, 1915 por Ceremonia, Fito Páez por Shine y Viniloversus por La Frontera.

La distinción se suma a la extensa trayectoria de una agrupación que convirtió su combinación de rock y metal con elementos de música celta y una estética cargada de fantasía en una de sus principales señas de identidad.

Ahora, ese universo llegará nuevamente a Bogotá con ‘La Noche de Brujas’, concepto con el que el concierto es presentado como un gran encuentro entre la banda y sus seguidores, acompañado por la teatralidad que históricamente ha caracterizado sus espectáculos.

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¿Cuándo salen las entradas para Mägo de Oz en Bogotá?

La preventa exclusiva estará habilitada el 1 y 2 de octubre, mientras que la venta para público general comenzará el 3 de octubre.

Según la información divulgada para el espectáculo, las entradas estarán disponibles desde $199.000 más el costo del servicio, con diferentes localidades dentro del Movistar Arena.