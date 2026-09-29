Con motivo de su participación en la celebración de 30 años del evento que define esta capital, Rock al Parque, y aprovechando que el mismo puente festivo irán a tocar al Festival Altavoz de Medellín, dando muestras de un momento poderoso y efervescente, abrimos esta ventana a Syracusæ. La agrupación bogotana viene llevando su impactante propuesta a escenarios importantes de la ciudad y del mundo, con participaciones en festivales notables en Dinamarca y Suecia y conciertos en Bogotá (abriendo a Gojira y a Megadeth) que no dejaron duda de su peso. Al respecto de su camino, un presente que los tiene orgullosos de la música que conjuran y lo que viene en estos conciertos y más allá, esto nos dijo su compositor y guitarrista Diego Rodríguez.

Syracusæ es la unión de Diego Rodríguez (guitarra y composición), Tomas Pérez (vo), Alejandro Pérez (batería) y Julián Gil (bajo). Foto: Angie Meza Awad

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Arcadia: Preséntenos a la banda...

Syracusæ está conformada por mí, Diego Rodríguez, productor musical y compositor, quien traza el rumbo sonoro de la banda; Tomás Pérez, vocalista de amplio rango que ha abierto nuevas posibilidades interpretativas al proyecto; Alejandro Pérez, baterista y miembro fundador, cuya experiencia como baterista de sesión en otros géneros aporta la solidez técnica que sostiene tanto los shows en vivo como el trabajo de estudio y Julián Gil, bajista con gran experiencia en instrumentos de cuerda y amplio recorrido en la música.

Arcadia: Tres canciones esenciales para conocer a Syracusæ, y una breve introducción a cada una...

Exoplanets: fue el primer single oficial de nuestro álbum debut Radix Nebulæ y es importante porque ya muestra un camino muy claro de hacia dónde iba la banda musical y conceptualmente.

Kaizen: el primer single con Tomás en la voz, una apuesta que cumplió por primera vez la visión de la banda, ya que integra voces melódicas, riffs técnicos y secciones muy interesantes a nivel musical.

Iteración: nuestro más reciente single y una de las canciones de las que más nos sentimos orgullosos. Integra una marimba de chonta, un coro melódico y un outro que trae una nueva dimensión a la música de Syracusæ.

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Arcadia: Explíquenos el nombre de la banda y defina el sonido de la misma...

Nace durante una exploración que pretendía proponer algo diferente a nivel visual. Queríamos que el nombre no aludiera a la estética clásica de bandas de metal, si no que visualmente instantáneamente ubicara en otro contexto a los oyentes potenciales. El sonido de Syracusæ ronda vertientes modernas del metal, incorporando secciones progresivas, y elementos típicos del metalcore y el death metal.

El sonido de Syracusæ ronda vertientes modernas del metal, incorporando secciones progresivas, y elementos típicos del metalcore y el death metal

Arcadia: Nacieron en Bogotá, y ya llevaron su música hasta escenarios de Dinamarca y Suecia, también abriendo shows a Megadeth en el Movistar con gran despliegue… Cuéntenos de los hitos de la banda, los pasos que más recuerdan en su historia, y también de los hitos por cumplir, lo que proyectan en su futuro.

Nuestra carrera ha estado llena de momentos muy importantes que le han dado mucho combustible a nuestro recorrido. Haber clasificado como banda distrital a Rock Al Parque 2018 y haber tenido la oportunidad de tocar entre Walls Of Jericho y Suicide Silence, siendo una banda con un algunos pocos años de historia, fue algo impensable en ese momento, y nos llenó de mucha experiencia a nivel técnico. Luego en 2022 fuimos escogidos por Gojira para abrir su primer concierto en Bogotá, Movistar Arena. Sin duda esto fue una vitrina increíble para la banda y tuvimos a oportunidad de llegar a mucho público nuevo.

Haber clasificado como banda distrital a Rock Al Parque 2018 y haber tenido la oportunidad de tocar entre Walls Of Jericho y Suicide Silence, siendo una banda con un algunos pocos años de historia, fue algo impensable, y nos llenó de mucha experiencia a nivel técnico.

Más recientemente haber participado en Copenhell en 2024, luego Sweden Rock en 2026 y ahora Rock Al Parque y Altavoz el mismo fin de semana, y unas semanas después ir a Copenhague por tercera vez para tocar en un crucero, es algo sinceramente surreal para una banda colombiana. Queremos aprovechar al máximo cada uno de estos hitos en nuestra carrera.

Arcadia: Su memoria más impactante/relevante de Rock al Parque es…

Cuando vi a The Dillinger Escape Plan en el Rock Al Parque del 2012. Es la banda con puesta en escena más agresiva y con más actitud que había visto. Me hizo cuestionarme de la música que había venido haciendo hasta ese momento y lo importante que es lo performativo a la hora de interpretarla en vivo.

Tomás Pérez, vocalista de amplio rango, le ha abierto posibilidades interpretativas al proyecto. Foto: Angie Meza Awad

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Arcadia: ¿Cómo describe el festival y qué les significa hacer parte de esta celebración de 30 años?

Todos crecimos asistiendo al festival y escuchando las bandas que lo hicieron una joya de la música alternativa y la contracultura en Colombia. Bandas como La Pestilencia y Ultrágeno abrieron el camino para las nuevas vertientes de los géneros que hoy en día tocamos.

Hacer parte de esta edición de Rock al Parque es muy importante y por lo mismo vamos a hacer un show especial que conmemora su historia. Sin duda va a ser un show totalmente inesperado.

Arcadia: ¿Qué puede esperar la gente de su show en dicha celebración?

Venimos preparando una sección del show que rinde homenaje a varias de las bandas que consideramos icónicas en el país y que han pasado por el festival. Es un show que solo sucederá una vez, por lo cual ¡no se lo pueden perder!

Venimos preparando una sección del show que rinde homenaje a varias de las bandas que consideramos icónicas en el país y que han pasado por el festival. ¡Es un show que solo sucederá una vez!

Arcadia: ¿Qué andan grabando? ¿Cuándo hay nuevo trabajo?

Estamos grabando nuestro segundo disco de larga duración y saldrá a finales de 2026.

El arte de su más reciente sencillo. Foto: Angie Meza Awad

Arcadia: ¿Cómo lee el presente de la cultura en Bogotá y en Colombia?

Están pasando muchas cosas en este ecosistema que cada vez abre más espacio a nuevas generaciones y consolida una comunidad que está abierta a ver muchas propuestas diferentes, aceptando la diversidad de géneros musicales. Creemos que bandas como la nuestra han ayudado a que las nuevas tendencias del metal y del rock tengan una mayor visibilidad y que sean apreciadas en otros ámbitos que históricamente estaban muy cerrados. Y nos sentimos muy afortunados de que así sea.

Creemos que bandas como la nuestra han ayudado a que las nuevas tendencias del metal y del rock tengan una mayor visibilidad y que sean apreciadas en otros ámbitos.

Recuerden estar pendientes de estas redes oficiales para confirmar y reconfirmar horarios