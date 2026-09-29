Con motivo de su participación en la celebración de 30 años del evento que define esta capital, Rock al Parque, y aprovechando que el mismo puente festivo irán a tocar al Festival Altavoz de Medellín, dando muestras de un momento poderoso y efervescente, abrimos esta ventana a Syracusæ. La agrupación bogotana viene llevando su impactante propuesta a escenarios importantes de la ciudad y del mundo, con participaciones en festivales notables en Dinamarca y Suecia y conciertos en Bogotá (abriendo a Gojira y a Megadeth) que no dejaron duda de su peso. Al respecto de su camino, un presente que los tiene orgullosos de la música que conjuran y lo que viene en estos conciertos y más allá, esto nos dijo su compositor y guitarrista Diego Rodríguez.
Arcadia: Preséntenos a la banda...
Syracusæ está conformada por mí, Diego Rodríguez, productor musical y compositor, quien traza el rumbo sonoro de la banda; Tomás Pérez, vocalista de amplio rango que ha abierto nuevas posibilidades interpretativas al proyecto; Alejandro Pérez, baterista y miembro fundador, cuya experiencia como baterista de sesión en otros géneros aporta la solidez técnica que sostiene tanto los shows en vivo como el trabajo de estudio y Julián Gil, bajista con gran experiencia en instrumentos de cuerda y amplio recorrido en la música.
Arcadia: Tres canciones esenciales para conocer a Syracusæ, y una breve introducción a cada una...
Exoplanets: fue el primer single oficial de nuestro álbum debut Radix Nebulæ y es importante porque ya muestra un camino muy claro de hacia dónde iba la banda musical y conceptualmente.
Kaizen: el primer single con Tomás en la voz, una apuesta que cumplió por primera vez la visión de la banda, ya que integra voces melódicas, riffs técnicos y secciones muy interesantes a nivel musical.
Iteración: nuestro más reciente single y una de las canciones de las que más nos sentimos orgullosos. Integra una marimba de chonta, un coro melódico y un outro que trae una nueva dimensión a la música de Syracusæ.
Arcadia: Explíquenos el nombre de la banda y defina el sonido de la misma...
Nace durante una exploración que pretendía proponer algo diferente a nivel visual. Queríamos que el nombre no aludiera a la estética clásica de bandas de metal, si no que visualmente instantáneamente ubicara en otro contexto a los oyentes potenciales. El sonido de Syracusæ ronda vertientes modernas del metal, incorporando secciones progresivas, y elementos típicos del metalcore y el death metal.
El sonido de Syracusæ ronda vertientes modernas del metal, incorporando secciones progresivas, y elementos típicos del metalcore y el death metal
Arcadia: Nacieron en Bogotá, y ya llevaron su música hasta escenarios de Dinamarca y Suecia, también abriendo shows a Megadeth en el Movistar con gran despliegue… Cuéntenos de los hitos de la banda, los pasos que más recuerdan en su historia, y también de los hitos por cumplir, lo que proyectan en su futuro.
Nuestra carrera ha estado llena de momentos muy importantes que le han dado mucho combustible a nuestro recorrido. Haber clasificado como banda distrital a Rock Al Parque 2018 y haber tenido la oportunidad de tocar entre Walls Of Jericho y Suicide Silence, siendo una banda con un algunos pocos años de historia, fue algo impensable en ese momento, y nos llenó de mucha experiencia a nivel técnico. Luego en 2022 fuimos escogidos por Gojira para abrir su primer concierto en Bogotá, Movistar Arena. Sin duda esto fue una vitrina increíble para la banda y tuvimos a oportunidad de llegar a mucho público nuevo.
Más recientemente haber participado en Copenhell en 2024, luego Sweden Rock en 2026 y ahora Rock Al Parque y Altavoz el mismo fin de semana, y unas semanas después ir a Copenhague por tercera vez para tocar en un crucero, es algo sinceramente surreal para una banda colombiana. Queremos aprovechar al máximo cada uno de estos hitos en nuestra carrera.
Arcadia: Su memoria más impactante/relevante de Rock al Parque es…
Cuando vi a The Dillinger Escape Plan en el Rock Al Parque del 2012. Es la banda con puesta en escena más agresiva y con más actitud que había visto. Me hizo cuestionarme de la música que había venido haciendo hasta ese momento y lo importante que es lo performativo a la hora de interpretarla en vivo.
Arcadia: ¿Cómo describe el festival y qué les significa hacer parte de esta celebración de 30 años?
Todos crecimos asistiendo al festival y escuchando las bandas que lo hicieron una joya de la música alternativa y la contracultura en Colombia. Bandas como La Pestilencia y Ultrágeno abrieron el camino para las nuevas vertientes de los géneros que hoy en día tocamos.
Hacer parte de esta edición de Rock al Parque es muy importante y por lo mismo vamos a hacer un show especial que conmemora su historia. Sin duda va a ser un show totalmente inesperado.
Arcadia: ¿Qué puede esperar la gente de su show en dicha celebración?
Venimos preparando una sección del show que rinde homenaje a varias de las bandas que consideramos icónicas en el país y que han pasado por el festival. Es un show que solo sucederá una vez, por lo cual ¡no se lo pueden perder!
Arcadia: ¿Qué andan grabando? ¿Cuándo hay nuevo trabajo?
Estamos grabando nuestro segundo disco de larga duración y saldrá a finales de 2026.
Arcadia: ¿Cómo lee el presente de la cultura en Bogotá y en Colombia?
Están pasando muchas cosas en este ecosistema que cada vez abre más espacio a nuevas generaciones y consolida una comunidad que está abierta a ver muchas propuestas diferentes, aceptando la diversidad de géneros musicales. Creemos que bandas como la nuestra han ayudado a que las nuevas tendencias del metal y del rock tengan una mayor visibilidad y que sean apreciadas en otros ámbitos que históricamente estaban muy cerrados. Y nos sentimos muy afortunados de que así sea.