Cuando en abril pasado hablamos con Mo Chara, de KNEECAP, con respecto a la publicación de su fantástico segundo LP Fenian (su primero, también de escucha obligada, se llama Fine Art), se dio una genial charla sobre su música, sus agitadas vidas y su banda. En ese entonces elevamos el deseo de algún día poder vivir lo que ofrecen en vivo. El deseo se cumplió (Páramo lo cumplió, hay que decirlo), y el 17 de octubre, en The Bonfire de Bogotá, KNEECAP traerá su impresionante descarga al país.

‘Fenian’ es el tercer LP de la banda, un arrollador trabajo de 14 pistas en el que ninguna pide ser adelantada. El productor Dan Carey los llevó a otro nivel. Foto: Heavenly Recordings

Este afortunado hecho de agradece en tiempos en los que el látigo de la batalla cultural empieza a sentirse y toda resistencia suma, y además nos abrió la oportunidad de expandir nuestro KNEECAPverso, hablando esta vez con Móglaí Bap sobre lo que ha sido la vida para esta agrupación de Belfast. Entre las causas que defienden humanamente, incluso antes de cantar pero también en sus canciones, están la unificación de Irlanda, la preservación y honra del idioma irlandés y la resistencia ante la ocupación, donde sea en el mundo, especialmente en Gaza.

Según exhorta Móglaí Bap (quien con DJ Próvaí y Mo Chara se pusieron en el mapa para no salir más), el pan y la mantequilla de KNEECAP es el concierto en vivo, donde con dos trabajos a cuestas y varios éxitos desperdigados (incluyendo “Unconquered” una gran colaboración con Tom Morello que pronto verá la luz), logan entregar una experiencia tan voltajuda y emocionante como merece ser. Al respecto, esto nos dijo.

La agrupación maneja una línea entre el activismo, la ironía y la provocación. La componen DJ Próvaí, Mo Chara y Móglaí Bap, nativos de una Irlanda que quieren unificada. Foto: Tom Beard

Mo Chara de KNEECAP en Arcadia, en exclusiva para Colombia: “Estamos orgullosos de ser FENIAN”

Arcadia: Móglaí, gracias por este tiempo. ¿Cómo se encuentra?

Móglaí Bap: Bien. Es agradable tener un pequeño descanso después de los festivales de verano, ¡es bonito tener un tiempo de tranquilidad!

Arcadia: Nárrenos lo que ha sido ser miembro de KNEECAP después de años movidísimos, especialmente tras lanzar ese álbum genial que es Fenian y salir de gira con él por el mundo. ¿Cómo describe la experiencia?

M.B.: Este año ha sido el primero en el que hemos podido ir a lugares como Japón, y experimentar un concierto allá fue muy surrealista, partiendo del hecho de que usamos el idioma irlandés y que mucha gente en el concierto tampoco hablaba realmente inglés. Fue nuestra primera experiencia en un país así. Y estuvimos por todo el mundo, por todo Japón, Europa del Este y muchos otros lugares. Es muy reconfortante tener esta oportunidad, nos hace sentir muy humildes que la gente venga a vernos. Nunca pensamos que las tendríamos. Pensábamos que usar el idioma irlandés en nuestra música nos impediría viajar por el mundo, pero no ha sido así.

Pensábamos que usar el idioma irlandés en nuestra música nos impediría viajar por el mundo, pero no ha sido así...

Arcadia: Y en Colombia es algo similar: algunas personas hablan inglés, pero la conectará por la vibra y la fuerza. Quería preguntarle: en esas giras, sus conciertos son de un ritmo y una energía muy altos. ¿Hay alguna práctica tipo zen que intente hacer para mantener esa energía constante durante la gira?

M.B.: Creo que naturalmente somos personas de alta energía. Intentamos mantenernos en forma, entrenamos durante la gira y es importante comer de manera saludable. ¡El problema es todo lo que se bebe! Así que si estás bebiendo, tienes que comer saludable y entrenarte. Hay que encontrar un equilibrio, así sea difícil.

Arcadia: Acabamos de ver lo que ocurrió con Macklemore y Ed Sheeran, y las lecciones siguen apareciendo. Algunos siguen intentando ocultar lo evidente y otros, como ustedes, continúan expresándolo. ¿Qué piensa del incidente?

M.B.: Es similar a lo que nosotros experimentamos. Como irlandeses, y especialmente siendo Macklemore estadounidense, él ha sido muy explícito al alzar la voz por Palestina. Pero creo que una cosa es alzar la voz en Irlanda, y otra muy distinta es alzar la voz en Estados Unidos por cómo está la situación allá en este momento, lo intenso que es y la presión que se vive. Le tenemos un respeto enorme a Macklemore.

Tampoco queremos enredarnos en el drama de la situación, porque la verdadera realidad es lo que está sucediendo en Palestina. Pienso que es una lástima que tengan que expulsar a Macklemore del concierto, pero a veces se necesita una situación como esta para poner en evidencia lo que realmente está pasando y cómo trabajan juntos quienes administran esos estadios. Demuestra lo importante que es que las bandas alcen la voz y muestren solidaridad, que trabajemos juntos y nos apoyemos mutuamente. Es muy importante que nos mantengamos unidos cuando surgen estas situaciones.

DJ Próvaí se ausentó un poco de la gira por cuenta de ser padre. Estará de regreso en los shows de Latinoamérica. Foto: Tom Beard

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Arcadia: ¿Ha sido alguna vez una carga para ustedes llevar esta causa? Porque sabemos que en su mayoría es combustible humanitario para transmitir esto a la gente, pero... vale preguntarle...

M.B.: No creo que jamás se haya sentido como una carga. Incluso antes de armar la banda ya estábamos involucrados con la política y con Palestina; son temas que nos apasionaban, como la revitalización del idioma, la revitalización comunitaria, la política y la solidaridad internacional. Siempre fueron partes fundamentales de crecer en el oeste de Belfast. Así que es natural para nosotros tener esta plataforma y usarla. Incluso cuando teníamos una plataforma pequeña la utilizábamos, y simplemente seguimos haciendo lo mismo.

Arcadia: Colombia solía alzar la voz sobre Palestina, ahora las cosas han cambiado. Ustedes traen un poco de esa resistencia necesaria. Cuéntenos sobre la expectativa de venir a Bogotá por primera vez, ¡y si está preparado para los 2.600 metros sobre el nivel del mar!

M.B.: ¡Se deben emborrachar muy rápido allá!

Creo que es similar a lo que vivimos en Estados Unidos cuando tocamos allí. Los conciertos de KNEECAP no solo son un espacio donde se puede conocer a gente afín y en la misma sintonía, sino también para divertirse y pasar un buen rato (craic, como decimos en Irlanda). Es importante demostrar que la fiesta y la política pueden ir de la mano, y eso es un concierto de KNEECAP: una celebración de nuestra existencia, pero también una comprensión de lo afortunados que somos y de la solidaridad internacional. La gente que va a nuestros conciertos encuentra esto, además de amigos: mucha solidaridad, diversión, mosh pits, energía y gente cuidándose unos a otros.

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La fiesta y la política pueden ir de la mano, y eso es un concierto de KNEECAP: una celebración de nuestra existencia, pero también una comprensión

Arcadia: Muy bien. Por lo que entendemos, el repertorio equilibra entre sus LPs Fenian, Fine Art y otras joyas. ¿Qué tan difícil ha sido confeccionarlo?, ¿incluye todo lo que necesitaba ofrecerle a la gente?

M.B.: Sí, en cierto sentido el concierto en vivo es nuestro pan y mantequilla, el lugar donde mejor estallamos. El hecho de tener un nuevo álbum como Fenian, producido por Dan Carey (*figura del sonido irlandés que ha marcado esta década), y poder combinar las canciones antiguas con las nuevas, nos da muchas opciones y la oportunidad de ofrecer un concierto con aún más energía. Nos gusta inyectar mucha energía, y la mezcla de los dos álbumes nos facilita eso.

Arcadia: Probablemente hay miles de versos que usted lanza al público en las decenas de canciones que han escrito . Hay algunos especialmente satisfactorios de presentar a la gente? (en irlandés, en inglés o como sea).

M.B.: Sí, me encanta Gael Phonics, que representa el Ebonics, la jerga del irlandés al inglés. Me gusta el concepto de esta canción porque brinda la oportunidad de integrar a la gente, ya que muchas veces tal vez no comprenden el idioma (así puedan buscarlo en Google, es difícil de seguir). Es una gran canción que introduce al público en el mundo de KNEECAP, que es algo que siempre hemos querido hacer: llevar a la gente con nosotros. Aunque hablemos un idioma que tal vez no entiendan, transmitimos esa cercanía a través de la energía, la charla o la política; se trata de involucrar a todos. Gael Phonics está definitivamente entre mis favoritas para lograr esa conexión, que es un aspecto muy fuerte e importante para sentirse cerca de los seguidores.

Arcadia: Quería preguntarle un poco sobre la química entre ustedes, porque han escrito esta música, continúan haciéndolo y salen de gira, y las bandas se vuelven un poco como matrimonios en los que hay que saber medir el tiempo. ¿Cómo resuelven esa ecuación? ¿Cuánto espacio se dan y cuánto se necesitan cerca?

M.B.: Mo Chara y yo vivimos juntos durante unos 10 años, y durante muchos años antes de KNEECAP ya compartíamos vivienda. Así que pasamos por todas esas etapas del matrimonio y llegamos a un punto de entendimiento mutuo. Fue perfecto para nosotros, especialmente cuando se viaja tanto en gira, lo cual puede ser bastante estresante; pero como en cualquier buen matrimonio, encontramos un buen equilibrio.

Kneecap es una tromba musical que hay que experimentar en vivo. En Bogotá, sucederá el 17 de octubre en The Bonfire. Foto: Páramo Presenta

Arcadia: Hace poco DJ Próvaí fue padre y tuvo que ausentarse un tiempo mientras ustedes continuaban. ¿Cómo lograron que eso funcionara? ¿Fue traumático o simplemente continuaron aceptando la vida como viene?

M.B.: Sí, así son las cosas. Él esperaba estar allí, pero a veces las responsabilidades son demasiadas y tuvimos que conseguir un reemplazo, si bien nadie puede reemplazar a DJ Próvaí. Pero no queríamos defraudar a los seguidores cancelando un concierto y dimos lo mejor que pudimos,. Afortunadamente DJ Próvaí estará de vuelta para Sudamérica.

Arcadia: Mientras están de gira (tal vez ahora que están en descanso) ¿escribe nueva música o se enfoca en lo que está haciendo en ese momento?

M.B.: Eso varía, pero si se me ocurre una idea la escribo en las notas del teléfono. A veces, si estoy ebrio o de fiesta, reviso mis notas y encuentro un montón de palabras al azar; a veces me acuerdo de lo que significaban esas líneas o ideas y ¡a veces no recuerdo qué demonios estaba pensando! Pero voy sobre la marcha: surge una idea y creo que si no la escribes de inmediato, se esfuma. Es algo que también he aprendido: cada vez que puedo, lo anoto en el teléfono e intento desarrollarlo más adelante.

Arcadia: ¿Qué otras lecciones ha aprendido en 10 años en esta industria musical, viajando a su propio ritmo y con sus propias reglas?

M.B.: Sí, creo que se trata de mantener los valores fundamentales, las ideas y los conceptos con los que se empezó originalmente. Eso es lo que te sostiene durante toda tu carrera: la razón por la que lo hacías al principio, lo que te inspiró y lo que te dio esa llama. Es una base esencial que mantener: y si puedes regresar a eso, no te perderás. La gente suele perderse en los números, las ideas, los oyentes de Spotify y todo eso, que son cosas buenas de tener, pero pueden desviarte al crear porque en realidad no son lo verdaderamente importante.

Para Móglaí Bap, "mantener los valores fundamentales, las ideas y los conceptos con los que empezaste te sostiene toda tu carrera". Foto: Tom Beard

Arcadia: ¿Cree que toda esta experiencia (las entrevistas, las cámaras frente a su rostro y la música siendo escuchada, las polémicas geopolíticas) lo han cambiado de cierta manera?

M.B.: No creo que me haya cambiado demasiado. Solo cuando tengo una resaca terrible y voy caminando por un aeropuerto y la gente quiere hablar conmigo... la gente es muy amable, pero cuando estás realmente con resaca...

Arcadia: ¡Ese es el momento difícil!

M.B.: Sí, por eso uno usa gafas de sol.

Arcadia: KNEECAP representa su unión poderosa, pero también la enriquecen con muchas colaboraciones. Cuéntenos de las alegrías y dificultades de colaborar con otras personas: la elección, el hacerlo realidad y lo que más recuerda de estas colaboraciones.

M.B.: No tenemos demasiadas colaboraciones. Somos bastante exigentes: nos gusta que no sea solo la música que nos agrade, sino que nos llevemos bien. Obviamente, la primera colaboración fue con Grian Chatten en Better Way to Live; de hecho, solemos compartir con Grian, así que nos llevamos muy bien. También Jelani Blackman, y luego tuvimos a Gobs, Radie Peat y algunos más. Siempre ha sido alguien con quien tenemos amistad y alguna conexión. Con suerte, en el futuro cercano nos adentraremos en trabajar más con miembros de las Primeras Naciones o pueblos indígenas, buscando artistas interesantes con quienes colaborar allí. Queremos construir más puentes, similar a lo que hicimos con FAWZI en el tema sobre Palestina. No solo queremos hablar de los derechos indígenas o palestinos, sino construir puentes de trabajo práctico. Eso queríamos hacer con FAWZI y esperamos repetirlo más.

Arcadia: Y esa colaboración con FAWZI, los versos que aporta en esa canción y cómo le da la vuelta al libreto sobre Europa... es increíble y muy genial.

M.B.: Él es brillante.

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Arcadia: Comparta un poco de la música que le entusiasma. Escuchamos el nuevo disco de Gurriers desde Irlanda también, muy bueno. Si pudiera destacar algunos artistas que debamos escuchar y que a usted le emocionen, sería genial...

M.B.: Sí. Buenos amigos nuestros, The Mary Wallopers; no sé si los conoce, hacen música folk. Mádra Salach, una banda emergente. ¿Qué más? Groove Line también, muy buenos amigos. Todos nuestros amigos están en bandas en Irlanda; es un país pequeño, ¡y todo el mundo toca un instrumento! Así que The Mary Wallopers, Lankum (L-A-N-K-U-M)... ahí tienen varios para comenzar.

Arcadia: Hicieron una película y han realizado vídeos excelentes; hay mucho trabajo audiovisual presente. Cuéntenos cuánto disfruta esa parte y si es un espectador habitual de cine, o si hay películas que le lleguen especialmente. Háblenos un poco de ese lado visual.

M.B.: Sí, el aspecto visual... tener elementos visuales acompañándonos fue muy importante porque utilizamos el idioma irlandés. Siempre pensamos que lo visual era una forma de conectarnos con el público aunque no entendieran verbalmente lo que se dice. La película de KNEECAP surgió como una oportunidad para explicar y retratar a fondo nuestra historia, una oportunidad genial. En cuanto a cine, hay muchas influencias distintas; me gustan todos los géneros, en especial las películas de terror, pero para la película de KNEECAP influyó mucho la película francesa Amélie. Hay otras películas irlandesas...

tener elementos visuales acompañándonos fue muy importante porque utilizamos el idioma irlandés. Siempre pensamos que lo visual era una forma de conectarnos con el público aunque no entendieran verbalmente lo que se dice...

Los aspectos visuales son fundamentales en KNEECAP porque muy pocas personas hablan irlandés incluso en la propia Irlanda, lamentablemente, debido a la colonización inglesa. Y no queremos hacer sentir mal a nadie por no entenderlo; queremos brindar todas las oportunidades para ayudar a comprender, ya sea con imágenes, subtítulos o lo que sea. Siempre es muy importante para nosotros que la gente sienta que forma parte de esto.

Mo Chara, DJ Próvaí y Móglaí Bap se aseguran de llevar al público consigo, así no hable irlandés. Se sirve de pantallas para establecer una vibra y poder corear todo juntos. Foto: Tom Beard / Heavenly Recordings

Arcadia: En el espectáculo en vivo, ¿cómo integran este lado visual?

M.B.: Un gran amigo nuestro, Kian Hogan, crea las proyecciones visuales. Colocamos las letras en la pantalla para los coros, lo cual es otra manera de que la gente sepa qué sucede. y nos mantengamos unidos.

Arcadia: Antes de despedirnos, ¿alguna pequeña lección de irlandés que pueda compartir?

M.B.: Sláinte mhaith. Significa salud y buena vida cuando se está bebiendo. Nos vemos pronto. Nos vemos allí.

*Puede conseguir entradas para el concierto en este enlace.