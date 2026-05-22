Festival Nuevas Voces 2026: Margarita Siempre Viva, La Farmakos y más, en gran tercera edición

Bogotá vuelve a convertirse en el punto de encuentro de la escena alternativa colombiana con la llegada de la tercera edición del Festival Nuevas Voces 2026, un evento que sigue creciendo como una de las plataformas más importantes para impulsar artistas emergentes, sonidos independientes y nuevas propuestas culturales en la ciudad.

El indie se toma Bogotá, una vez más. Foto: Festival Nuevas Voces 2026 / A.P.I.

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El evento tendrá lugar el próximo 20 de junio, en la Plaza de Eventos de Compensar, en la avenida 68, y promete combinar conciertos en vivo, experiencias culturales, emprendimientos locales y espacios de reflexión alrededor de la música y la creatividad.

Luego de reunir cerca de 2.000 asistentes en sus ediciones anteriores, el festival regresa apostándole a una programación diversa que refleja la fuerza actual del circuito independiente colombiano. El cartel de este año mezcla indie rock, electrónica, synth pop, psicodelia, funk, salsa, ritmos latinos y sonidos experimentales que hoy están marcando el camino de una nueva generación de músicos.

Margarita Siempre Viva Foto: Festival Nuevas Voces 2026 / A.P.I.

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Entre los nombres más esperados aparece Margarita Siempre Viva, agrupación que se ha convertido en una de las voces más sólidas del indie nacional gracias a sus letras emocionales y sonidos cargados de nostalgia y sensibilidad. También estará Ácido Pantera, reconocido por su mezcla explosiva de música electrónica y ritmos latinoamericanos que transforman cada presentación en una experiencia de baile y energía colectiva.

El festival también contará con la presencia de La Farmakos, propuesta que explora sonidos alternativos y atmósferas experimentales; Pablo Watusi, con una apuesta fresca influenciada por el funk, salsa afrocachaca que fusiona con sonidos del Caribe; y Entrenco, agrupación que se mueve entre el rock alternativo y el indie contemporáneo.

La Farmakos Foto: Festival Nuevas Voces 2026 / A.P.I.

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A ellos se suman Lika Nova, conocida por su mezcla de synth pop y sonidos electrónicos, y Selva Volcán, propuesta que apuesta por experiencias sensoriales a través de sonidos orgánicos y electrónicos.

Pero el Festival Nuevas Voces no solo busca destacar la música. El evento se ha consolidado como un espacio de encuentro para distintos sectores de la cultura independiente bogotana. Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer una feria de emprendimientos locales, descubrir proyectos creativos emergentes y disfrutar de una oferta gastronómica pensada para acompañar la experiencia musical.

Además, esta edición abrirá un espacio especial para hablar sobre salud mental en las industrias creativas con la participación de M3NTE COLECTIVO, iniciativa que trabaja en la visibilizar temas como ansiedad, agotamiento emocional y bienestar dentro del entorno artístico y cultural. El colectivo desarrollará actividades y conversaciones que buscan generar conciencia sobre la importancia del cuidado emocional en músicos, creadores y comunidades creativas.

Pablo Watusi Foto: Festival Nuevas Voces 2026 / A.P.I.

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Producido por Compensar en alianza con la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá, FOSBO, el festival reafirma así su apuesta por fortalecer la circulación artística, abrir espacios para nuevas voces y conectar al público con proyectos que hoy están renovando la escena musical colombiana.

Más que un concierto, Nuevas Voces 2026 se perfila como una celebración del talento independiente, de las nuevas formas de hacer música y de una generación de artistas que construye rutas sonoras desde Bogotá hacia el resto del país.

*Entradas disponibles desde 25.000 pesos en la Tienda Compensar.