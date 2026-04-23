Compensar sigue siendo la primera en aportes en el sector Cajas

La adaptación empresarial dejó de ser un discurso y se convirtió en un criterio de sostenibilidad. De acuerdo con la más reciente Encuesta de Tendencias Globales de Capital Humano, realizada por Deloitte, 7 de cada 10 directivos a nivel regional afirman que su principal estrategia competitiva para los próximos tres años es actuar con agilidad frente a un entorno dinámico, capitalizando los cambios para responder a las necesidades del negocio, de los clientes y del mercado; una decisión coherente con un 2025 atravesado por la volatilidad económica global, ajustes regulatorios, tensiones geopolíticas, entre otros factores que llevaron a las organizaciones a redefinir prioridades y fortalecer su capacidad adaptativa.

El sector productivo colombiano no es ajeno a a esa realidad y desde el año pasado ha tenido que transformarse continuamente para ser pertinente frente a las nuevas realidades; un claro ejemplo de ello es el caso de Compensar. Según Carlos Mauricio Vásquez, director general de la entidad, “luego de un 2024 supremamente retador entendimos que no podíamos quedarnos ahí, debíamos pasar a un siguiente nivel, y mutar, manteniendo siempre nuestra esencia, para tener más probabilidades no sólo de permanecer, sino de crecer y mejorar”, dijo.

Esa visión orientó una apuesta consistente y decidida que en su Informe de Gestión y Sostenibilidad 2025, resumió en una premisa clara: evolucionar con propósito. “Los desafíos de los últimos tiempos nos han demostrado que lo verdaderamente importante no es únicamente lo que ocurre, sino la manera en la que evolucionamos para superar cada reto”, explicó el directivo.

Bajo esa premisa, la entidad orientó sus esfuerzos a generar un impacto positivo, sostenible y trascendente, sin importar lo cambiante o incierto que fueran los ecosistemas en los que participan, logrando mayores eficiencias, crecimiento en algunos frentes, ampliación de coberturas y beneficios, entre otras cosas.

Como resultado de ello, en 2025 Compensar mantuvo su liderazgo en el sector Cajas de Compensación, por aportes; creció un 4 % en número de empleadores, cerrando el año con 110.276, y un 1.8 % en personas afiliadas, lo que representa 2.801.275 entre trabajadores y beneficiarios, el 86.9 % de ellos en las categorías A y B, lo que refleja la relevancia que tienen las familias que devengan menos recursos en su base de afiliación. Así mismo, en medio de importantes cambios en el mercado laboral, la organización aseguró el empleo de sus 14.000 colaboradores y consolidó una red de 3.834 proveedores activos, de los cuales 617 fueron vinculados el año anterior. Además, durante el 2025 realizó más de 71 millones de actividades, entre sus frentes de Caja y Salud.

Bienestar financiero

Para apoyar la economía de sus afiliados y entregar mayor valor de diferentes formas, optimizando al máximo los recursos disponibles, en 2025 Compensar adjudicó $463.000 millones en subsidios de vivienda y, adicionalmente, acompañó a las familias para evitar que abandonaran el sueño de tener casa propia: mientras el mercado registró un índice de desistimiento de 36,6 %, la entidad cerró en 22,5 %. Sumado a ello, entregó 1.872 viviendas, un 47.8 % más que en el 2024.

Entre otras alternativas de apoyo económico, también otorgó 7.8 millones de subsidios a través de distintas modalidades, por un monto total de $1.1 billones; benefició a 4.730 estudiantes de la UCompensar con becas hasta del 75 % del valor del semestre y facilitó que 1.164.200 personas tuvieron ahorros por $135.026 millones en comercios aliados. Por otro lado, entre enero y diciembre del año anterior, la entidad desembolsó 178.990 créditos por $608.556 millones, el 80.6 % a afiliados categorías A y B.

Empleo y desarrollo empresarial

Por medio de su Agencia de Empleo y Desarrollo Empresarial, en 2025 Compensar se consolidó como líder en colocación de empleo, luego de haber ubicado laboralmente a 111.630 personas en diferentes compañías del país.

De maneras complementaria, impactó a 3.025 micro, pequeñas y medianas empresas mediante los servicios de su plataforma de bienestar empresarial. Igualmente, fortaleció la red de formación para la productividad a través de la cual 39.000 trabajadores de empresas afiliadas fueron capacitados en distintas áreas de conocimiento, gracias a alianzas con reconocidas instituciones educativas del país.

“Nuestro equipo directivo se formó en inteligencia artificial, 600 asesores de las tiendas de Bogotá y Chía en cómo mejorar la experiencia de cliente y, personal administrativo, en gestión de datos, innovación, SQL, Power BI, entre otros temas que, sin duda, contribuyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía”, aseguró Diana Bayona, subgerente de formación y desarrollo de Falabella Retail Colombia, una de las empresas impactadas por esta iniciativa.

A lo anterior se suman cuatro misiones formativas en Londres, Madrid, París y Ámsterdam, en las que participaron más de 70 líderes empresariales, y una misión comercial a Chile que promovió la internacionalización de 10 startups.

Gestión en salud

En el frente de salud, Compensar reportó 51.8 millones de atenciones en el 2025 para beneficiar a 1.536.000 usuarios, para lo cual fue necesario hacer gastos del 12% más sobre los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), “pues si sólo hubiéramos invertido los recursos de la UPC, 125.000 personas habrían quedado sin atención cada mes”, explicó Vásquez Páez.

En 2025 Compensar lanzó su Medicina Prepagada, una alternativa totalmente privada cuya financiación no depende de los recursos públicos del sistema. Foto: Compensar - API

Ese mismo año, la entidad entregó su operación en regionales para concentrarse en Bogotá y Cundinamarca, lo que contribuyó en una mejora progresiva del índice de experiencia de los usuarios, que cerró en 84%. Entre tanto, en el segundo semestre del año llevó a cabo el lanzamiento de su Medicina Prepagada, una alternativa totalmente privada cuya financiación no depende de los recursos públicos del sistema.

Proyectos de infraestructura

En materia de infraestructura, durante el año anterior Compensar ejecutó 27 obras, entre 7 proyectos nuevos y 20 adecuaciones, para las cuales contrató 110 trabajadores en promedio mes.

Uno de los principales hitos fue la entrada en operación del nuevo campus universitario de la UCompensar, ubicado sobre la Av. 68 en Bogotá; un moderno edificio de 29.500 m2 y 15 pisos, dotado con tecnología de punta, marcando un hito en el proceso de transformación institucional, al ofrecer un entorno concebido para impulsar el aprendizaje experiencial, promover la innovación y fortalecer la conexión con el sector productivo.

Por otro lado, la Caja modernizó espacios existentes, destacándose 9 canchas de pádel en las sedes de la Avenida 68 y Calle 220; la remodelación y adecuación de la sede Calle 94 con escenarios para actividad física y entrenamiento guiado; y la renovación del hotel Lagomar, ubicado en Girardot.

Programas de alto impacto social

Más allá de su población afiliada, el año pasado Compensar siguió ampliando su impacto social mediante programas desarrollados junto a aliados públicos y privados, llevando bienestar a otras poblaciones priorizadas. Entre esos se destaca el Programa de Alimentación Escolar, en convenio con el Distrito, que benefició a más de 352.700 niños y jóvenes en 231 comedores escolares distribuidos en las 20 localidades de Bogotá (13 de ellos abiertos en 2025).

Así mismo, durante ese periodo, el programa Atención Integral a la Primera Infancia impactó a cerca de 30.900 niños; la Jornada Escolar Complementaria benefició a 33.250 niños y jóvenes; y el Programa Enlaces, que en 2025 cumplió 30 años, ha contribuido a mejorar la calidad de vida de 18.000 personas con discapacidad a lo largo de su trayectoria.

Para el 2026, la organización focalizará sus esfuerzos en el desarrollo de soluciones integrales, más que de servicios, que surgen de entender profundamente los desafíos que tienen las personas, las empresas, las familias y las comunidades para ayudarles a superarlos.

El detalle de la rendición de cuentas de Compensar está disponible en su Informe de Gestión y Sostenibilidad 2025 al que puede acceder aquí.

*Contenido elaborado con el apoyo de Compensar.