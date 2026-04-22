Así se vivirá ‘Clásicos del Reggaeton II’, el concierto que reunirá leyendas del género como De La Ghetto y Ñengo Flow

De La Ghetto, Ñengo Flow, Luigi 21 Plus, Ñejo, J Álvarez y Jory Boy compartirán escenario en Bogotá el próximo sábado 9 de mayo en el Coliseo MedPlus. La segunda edición de ‘Clásicos del Reggaeton’, titulada “La Groupie”, reunirá a seis de las voces más influyentes de la historia del género urbano en una producción con efectos visuales, colaboraciones en tarima y una canción central que marcó a toda una generación.

El show arrancará con una apertura a cargo de The Goat y Bastian DJ, especialistas en reggaeton clásico, cuya tarea será caldear la temperatura del ambiente. Luego, a las 8 de la noche, el primer artista subirá al escenario, y la fiesta se extenderá hasta la 1 de la mañana. La gran apuesta, explicó Juan Palacios, CEO de 3Entertainment, “es que no haya pausas largas entre presentaciones. Un artista se monta, el otro se baja y la rumba no para”, explicó.

La canción que da nombre a esta edición no es un capricho. Palacios la describió como un tema “muy marcado”, conocido por la mayoría del público y con una particularidad que lo hace especialmente efectivo en vivo. “Se ha convertido en un ícono”, aseguró.

Ese carácter viral, según el organizador, es lo que distingue este tipo de reunión de otras propuestas del género: “Hay juntes muy románticos, pero esos quizás no sean tan virales como ir a gritar groserías y sacar todo lo que llevan por dentro a la hora de perrear”, añadió Palacios.

El reggaeton viejo como novedad

Para Palacios recuperar los sonidos de los años 2000 no es nostalgia por nostalgia. “El reggaeton ha evolucionado tanto que uno empieza a sentir algo plano en el reggaeton nuevo”, mencionó Palacios.

Por eso, volver a las producciones de esa época —con sus efectos, timbres y estructuras propias— funciona como un contraste que refresca el oído. “Cuando uno se devuelve a los sonidos del reggaeton antiguo, eso se siente inmediatamente. La forma en la que se producía era diferente, al igual que los sonidos y los efectos”, añadió.

La dinámica del show no se limitará a presentaciones individuales. Los organizadores trabajan para que los artistas compartan tarima en varios momentos de la noche. Cada artista tendrá, además, la posibilidad de traer invitados propios por fuera del cartel oficial. “Todo puede pasar”, afirmó Palacios. “Hasta este momento estamos convencidos de que la invitación que le hacemos a los artistas incluye que ellos mismos busquen alternativas para cautivar más en su show”.

El productor también reconoció que coordinar ese tipo de colaboraciones no es sencillo: “Producir y traer varios artistas para que se pongan de acuerdo y hagan cosas juntos no siempre es tan sencillo. Pero ese es nuestro objetivo, ese es nuestro diferenciador”.

Además del concierto habrá un meet and greet con los artistas. Quienes compraron boletas entre el 9 y el 16 de abril participaron en un sorteo para acceder al espacio y los cupos restantes saldrán a la venta pública.

Finalmente, las entradas están disponibles en Taquillalive.com. El evento lo producen conjuntamente 3Entertainment, CMN —compañía con presencia en Colombia desde 2022— y Vive Conciertos, empresa con más de 20 años en el sector de espectáculos en vivo.

*Contenido elaborado con el apoyo de Los Clásicos del Reggaeton.