¿Por qué Colombia crea empresas, pero no logra sostenerlas?

Colombia es un país de emprendedores, pero también de empresas que no logran sobrevivir. Las cifras son contundentes; solo el 33,5 % de las empresas creadas sigue operando cinco años después, de acuerdo con Confecámaras.

El contraste es aún más inquietante si se tiene en cuenta que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son la columna vertebral de la economía nacional: representan el 99,5 % de las empresas formales, generan cerca del 79 % del empleo y aportan entre el 35 % y el 40 % del PIB, según BBVA Research (2024) y Anif

Detrás de ese alto índice de mortalidad empresarial hay factores que van más allá del entorno macroeconómico. De acuerdo con el análisis de expertos y de iniciativas que trabajan de cerca con emprendedores, existen cinco “dolores” estructurales que se repiten en miles de pymes colombianas y que explican por qué muchas no logran consolidarse.

El primero es la debilidad en la estrategia y en el control de gestión. Muchas empresas nacen con un buen producto o servicio, pero sin una hoja de ruta clara. Carecen de indicadores básicos para medir ventas, rentabilidad o recurrencia de clientes, lo que lleva a que el negocio se administre “a ojo”, sin capacidad real de anticipar problemas o tomar decisiones con datos.

El segundo dolor es una caja frágil. En numerosas pymes se mezclan las finanzas personales con las del negocio, no existen proyecciones de ingresos y gastos, y el crédito se usa de manera reactiva para cubrir huecos.

En un entorno de tasas de interés elevadas, depender de uno o dos clientes grandes o de pagos demorados puede dejar a una empresa al borde del colapso ante cualquier tropiezo.

El tercer obstáculo es la baja incorporación real de la inteligencia artificial y la automatización. Aunque la conversación sobre IA está en todas partes, en muchas pymes su uso se limita a herramientas aisladas que no transforman los procesos de fondo.

Falta talento capaz de rediseñar áreas como ventas, servicio al cliente u operaciones desde una lógica digital, y muchos proyectos se quedan en pilotos sin impacto en los resultados.

La innovación insuficiente reduce la competitividad de las pequeñas empresas. Foto: Alcaldía de Popayán

A esto se suma un cuarto problema, equipos que no alcanzan alto rendimiento. La alta rotación, la falta de roles claros y la dependencia excesiva del fundador hacen que la empresa avance al ritmo de unas pocas personas. El resultado es que el líder termina apagando incendios, sin tiempo ni energía para pensar en estrategia o crecimiento.

El quinto dolor es una innovación limitada en mercados que cambian rápido. Muchas pymes siguen operando con modelos de hace una década, experimentan poco con nuevos canales o formatos y reaccionan tarde a las señales del mercado. En un entorno donde los clientes comparan en línea y esperan valor agregado, eso se traduce en pérdida de competitividad.

“No basta con tener una buena idea: hace falta mindset, procesos y una red que te exija y te apoye”, señala Andrés Bilbao, cofundador de Rappi y creador de iniciativas que trabajan con emprendedores.

En la misma línea, Daniel Bilbao advierte que muchas pymes siguen gestionándose como si el entorno se moviera lento, cuando hoy la tecnología, los clientes y la competencia cambian a otra velocidad.