Cotelco señala que la llegada de visitantes no residentes se redujo 15,4%: “Hay que trabajar en una hoja de ruta”

En el marco de la Asamblea Anual de Afiliados de Cotelco, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia entregó los datos más recientes sobre el turismo del país y el número de visitantes que recibe el mismo.

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Según cifras presentadas por el gremio, la llegada de visitantes no residentes se redujo un 15,4% durante 2025, lo que representa una disminución de aproximadamente 1,1 millones de viajeros en comparación con 2024.

Llegada de turistas 2025. Foto: Cotelco

“Esta es una conversación que se debe sostener con cifras y datos oficiales; hay que trabajar en una hoja de ruta porque se perdieron turistas internacionales”, señala José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco Nacional.

Uno de los hallazgos más relevantes es que Colombia no solo está recibiendo menos turistas, sino que está perdiendo competitividad frente al contexto global.

#ConvenciónCotelco2026 | El presidente José Duarte comparte las perspectivas estratégicas del sector y los desafíos que transforman la hospitalidad en Colombia:

Impulsar el turismo interno, la ocupación y la formalización junto a las regiones es clave para la sostenibilidad. 🇨🇴🏨 pic.twitter.com/v5wMEAq6QJ — Asociación Hotelera y Turística de Colombia (@Cotelcolombia) April 23, 2026

Mientras el turismo internacional creció un 4% en el mundo durante 2025, el país registró una caída cercana al 8,7% en la llegada de viajeros, lo que evidencia una pérdida de tracción relativa. Este contraste sugiere que el problema no es únicamente externo, sino también interno.

En términos absolutos, el país cerró el año con 5,9 millones de visitantes internacionales, una cifra que rompe la tendencia de recuperación que se venía consolidando tras la pandemia.

Entre las causas principales de esta caída se destacan factores geopolíticos y económicos globales. Conflictos internacionales que han presionado al alza el precio del petróleo, lo que a su vez ha encarecido los tiquetes aéreos.

Este efecto en cadena reduce la disposición a viajar y afecta directamente la demanda turística. A esto se suma la inflación, que en Colombia ha mostrado niveles superiores a otros países de la región, impactando tanto los costos operativos del sector hotelero como el gasto de los viajeros.

A nivel interno, la seguridad sigue siendo un factor determinante. La percepción internacional del país influye directamente en la decisión de viaje.

José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco Nacional. Foto: Cortesía Cotelco

Según Cotelco, alertas de seguridad como las emitidas por Estados Unidos pueden reducir hasta en un 25% la llegada de turistas. Además, indicadores recientes muestran un deterioro en variables como secuestros y actos de terrorismo, lo que afecta la reputación del destino y genera cancelaciones de reservas.

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Panorama del primer bimestre del año

El panorama para 2026 tampoco es alentador; según la asociación, en el primer bimestre del año, la llegada de visitantes no residentes cayó 2,9%, con una fuerte contracción nuevamente en los colombianos no residentes. Además, indicadores como ingresos, empleo y ocupación hotelera muestran señales de debilitamiento.

Ante este escenario, Cotelco propone una serie de medidas que van desde fortalecer el turismo interno y mejorar la conectividad, hasta ajustar la política tributaria y regular de manera más equitativa las plataformas de alojamiento. También se plantea la necesidad de invertir en sostenibilidad y modernización del sector.