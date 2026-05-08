Principales gremios del país reaccionan a la muerte de Germán Vargas Lleras: “Un luchador de todas las horas”

En la noche del viernes 8 de mayo de 2026, el país conoció el fallecimiento de Germán Vargas Lleras. La figura política Germán Vargas lideró el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio entre 2012 y 2013.

Su política estuvo marcada por una política agresiva de construcción de vivienda social, ampliación de cobertura de agua potable y ejecución acelerada de obras públicas.

Bogotá, 09 de mayo de 2018. El Candidato Germán Vargas Lleras en gira por Boyacá. En la foto: German Vargás Lleras. (Colprensa - Álvaro Tavera). Foto: COLPRENSA

La cartera emitió un comunicado por medio de su cuenta de X en el cual reconoció las labores desarrolladas por Germán Vargas Lleras tras su paso por MinVivienda; además, se solidarizó con la familia del político, a la cual le extendieron sus mensajes de condolencia.

“Lamentamos el fallecimiento de @German_Vargas, quien dedicó gran parte de su vida al servicio público. Reconocemos su paso por el @Minvivienda y extendemos un mensaje de condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento”, destaca MinVivienda.

Lamentamos el fallecimiento de @German_Vargas, quien dedicó gran parte de su vida al servicio público.



Reconocemos su paso por el @Minvivienda y extendemos un mensaje de condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento. — Minvivienda (@Minvivienda) May 9, 2026

Reacciones de los principales gremios del país

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, fue una de las primeras voces que se refirió al fallecimiento de Vargas Lleras, destacando su lucha por el país.

“Falleció Germán Vargas Lleras, un luchador de todas las horas y todas las luchas; que descanse en paz y un abrazo afectuoso a sus hermanos, hija y demás familiares. “Triste noticia”, destaca Gutiérrez.

Falleció Germán Vargas Lleras, un luchador de todas las horas y todas las luchas, que descanse en paz y un abrazo afectuoso a sus hermanos, hija y demás familiares. Triste noticia. — Natalia Gutierrez (@NGutierrezJ) May 9, 2026

Por otra parte, Mario Hernández, uno de los empresarios más representativos del país, lamentó el fallecimiento del exvicepresidente y le dedicó unas palabras por medio de su cuenta de X.

“Murió Vargas Lleras; nos hará mucha falta. Descanse en paz”, destaca Hernández.

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, se pronunció por medio de su cuenta personal, destacando que Colombia despide a un líder destacado, de carácter firme.

🔴 En vivo | Últimas noticias sobre la muerte de Germán Vargas Lleras: se pronuncia el Partido Liberal

“Lamento profundamente la partida de Germán Vargas Lleras. #Colombia despide a un líder destacado, de carácter firme, conocedor como pocos del Estado y del país, y con una gran capacidad ejecutiva. Su liderazgo marcó decisiones, debates y obras que hacen parte de la historia reciente de Colombia. Gracias por su valioso legado y por su servicio al país”, señala Lacouture.

El Ministerio de Trabajo fue otro de los sectores que emitió un comunicado al conocerse el fallecimiento de la figura política del partido Cambio Radical.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de @German_Vargas, exvicepresidente de la República, exsenador, expresidente del Senado, exministro del Interior y de Justicia, exministro de Vivienda, Ciudad y Territorio y excandidato presidencial de Colombia”, señala MinTrabajo.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla y una de las voces más representativas de la familia Char y su grupo económico, se pronunció y señaló que “Con profundo dolor recibimos esta noticia. Hoy parte de este mundo uno de los grandes estadistas de este país, un verdadero patriota. Desde Barranquilla, y de parte de toda mi familia, enviamos un sentido pésame a su hija, hermanos y seres queridos.”

Por su parte, Asocaña se pronunció por medio de las redes sociales. Por medio de su presidenta Claudia Calero.

“Lamento profundamente el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, una de las figuras más influyentes de la vida pública colombiana en las últimas décadas. Su legado está en su gran capacidad de ejecución y liderazgo, que dejó huella en la infraestructura, la vivienda y el desarrollo del país”, señala Asocaña.