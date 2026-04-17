Popular cadena con presencia en varios países planea cerrar 645 tiendas; clientes se verían afectados

La cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven prevé cerrar cientos de sus establecimientos este año. Según los informes financieros publicados la semana pasada, el operador norteamericano de 7-Eleven planea cerrar 645 tiendas en el año fiscal 2026, superando las 205 ubicaciones que prevé abrir durante ese mismo período.

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Seven & i Holdings Co., la empresa matriz japonesa de la cadena de tiendas de conveniencia, señaló que estos cierres “incluyen la conversión a tiendas mayoristas de combustible”. Los documentos financieros muestran que 7-Eleven Inc. ha abierto constantemente nuevas tiendas mayoristas de combustible en Norteamérica en los últimos años, que sumaban más de 900 establecimientos a diciembre de 2025.

La compañía no explicó de inmediato los cierres ni especificó qué sucursales podrían verse afectadas. La agencia Associated Press se puso en contacto con ellos para obtener más información.

7- Eleven planea hacer un cambio estratégico es sus tiendas. Foto: Captura de pantalla Instagram @ 7eleven

Según la página web de la compañía, actualmente existen más de 86 000 tiendas 7-Eleven en 19 países. 7-Eleven Inc., la filial norteamericana de la marca con sede en Texas, gestiona más de 13 000 establecimientos en Estados Unidos y Canadá.

El gigante de las tiendas de conveniencia ha cerrado cientos de establecimientos con bajo rendimiento a lo largo de los años, y los últimos recortes se producen en un momento en que los precios más altos están afectando a los consumidores de todo el mundo. La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha sacudido especialmente los mercados energéticos, y los conductores ahora se enfrentan a precios de la gasolina disparados.

Los consumidores se enfrentaban a una inflación persistente incluso antes de la guerra. En Norteamérica, en concreto, Seven & i señaló en su informe del 9 de abril que, si bien la economía se mantuvo sólida, el consumo personal también comenzó a debilitarse durante el ejercicio fiscal de 2025, especialmente entre los hogares de bajos ingresos, ya que la inflación siguió afectando al gasto.

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Se prevé que la apertura de filiales de Seven & i fuera de Norteamérica supere el número de tiendas que cierran, incluyendo Seven-Eleven Japón, que espera cerrar 350 tiendas y abrir 550, según los informes financieros.

Seven & i prevé que sus ingresos disminuyan un 9,4 % durante el presente ejercicio fiscal, alcanzando un total proyectado de casi 9,45 billones de yenes (unos 59.500 millones de dólares).

La compañía ha estado buscando nuevas oportunidades de crecimiento y, el año pasado, presentó un plan de transformación más amplio destinado a potenciar su oferta en tiendas de conveniencia. Entre sus objetivos, Seven & i anunció que invertiría en una mayor variedad de alimentos frescos y ampliaría su servicio de entrega a domicilio “7NOW”.

*Con información de AP.