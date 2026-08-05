La nueva ventaja competitiva en América Latina: crecer en la incertidumbre

Las organizaciones que están redefiniendo el liderazgo empresarial en América Latina aprendieron algo distinto: la incertidumbre no es solo un riesgo que gestionar. Es una ventana de oportunidad que se abre mientras muchos competidores están ocupados en sobrevivir.

La próxima generación de líderes no se definirá por cómo gestiona la estabilidad, sino por cómo convierte la volatilidad en una ventaja competitiva. La diferencia entre las empresas que avanzan y las que retroceden no radica exclusivamente en la tolerancia al riesgo, el tamaño de la inversión o la capacidad financiera. Radica en algo mucho más estructural: su capacidad de adaptarse, decidir y ejecutar en entornos cambiantes.

La retención como motor del crecimiento sostenible

Durante años, el modelo fue claro: para crecer, había que conseguir nuevos clientes. Más presupuesto de marketing, más fuerza de ventas, más mercados. Esa lógica no desaparece, pero ya no alcanza para explicar por qué algunas organizaciones crecen más rápido que otras aun disponiendo de recursos similares.

Las empresas que logran expandirse en contextos volátiles comparten una característica menos visible que una adquisición estratégica o una gran inversión de capital: generan más valor a partir de los clientes que ya tienen.

McKinsey lo documenta mediante un indicador que cada vez más CFOs siguen de cerca: el Net Revenue Retention. La métrica no mide cuántos clientes nuevos entran, sino cuánto valor se genera en su base existente. Y en los mercados más dinámicos, esa cifra se está convirtiendo en el predictor más confiable de la solidez financiera a largo plazo.

Para América Latina, la implicación es directa. Una infraestructura digital diseñada únicamente para soportar operaciones pierde terreno frente a una infraestructura capaz de detectar oportunidades.

Los datos en tiempo real ya no son un lujo tecnológico. Es el sistema de radar que permite identificar cuándo un cliente necesita un nuevo servicio, cuándo existe una oportunidad de expansión o cuándo una relación comercial comienza a deteriorarse. Quien ve primero, decide primero. Y quien decide primero suele capturar más valor.

El futuro agéntico: ejecución y agilidad

Detrás de las organizaciones que crecen incluso cuando los mercados se desaceleran, existe un patrón común: han construido una infraestructura capaz de reducir la distancia entre información y acción.

IDC lo define como el surgimiento del “futuro agéntico”. No se trata de una predicción lejana. Es la descripción de una transformación que ya está ocurriendo en las organizaciones más avanzadas de la región, donde la inteligencia artificial deja de ser una herramienta de consulta para convertirse en un agente capaz de ejecutar procesos completos.

Cierres contables con mínima intervención manual. Optimización dinámica de inventarios. Detección temprana de anomalías en la cadena de suministro. Automatización de tareas complejas que antes requerían múltiples niveles de coordinación.Estos ya no son escenarios experimentales. Son capacidades operativas que están generando ventajas medibles en productividad, velocidad y capacidad de respuesta. Pero el cambio más profundo probablemente sea otro.

El avance del coding by prompt está comenzando a eliminar la barrera tradicional entre quienes desarrollan tecnología y quienes la utilizan. Cuando un gerente de operaciones, finanzas o recursos humanos puede resolver un problema mediante lenguaje natural en lugar de esperar semanas para una implementación técnica, toda la organización acelera.

La agilidad deja de ser una característica del departamento de IT para convertirse en una capacidad distribuida en toda la empresa.

Y en mercados donde las condiciones cambian permanentemente, la velocidad de ejecución termina convirtiéndose en una ventaja competitiva tan importante como el capital.

La resiliencia no es lo que sucede cuando todo falla. Es el diseño anterior.

Convertir la volatilidad en ventaja no es cuestión de intuición. Es una cuestión de diseño.

Durante décadas, la resiliencia estuvo asociada principalmente a la gestión de riesgos: planes de contingencia, reservas financieras, protocolos de emergencia y estrategias defensivas.Todo eso sigue siendo importante. Pero ya no es suficiente.

Las compañías que construyen ventajas competitivas sostenibles entienden que la resiliencia moderna debe integrarse al modelo operativo desde el inicio.

Eso significa finanzas capaces de anticipar escenarios antes de que se materialicen. Cadenas de suministro diseñadas para adaptarse automáticamente a los cambios en la demanda. Plataformas de datos que permiten identificar riesgos con anticipación. Estrategias de talento que detectan brechas de capacidades antes de que afecten el negocio.

La resiliencia deja de ser una reacción para convertirse en una decisión de arquitectura empresarial. Las organizaciones que cuentan con esta infraestructura no solo resisten mejor las crisis. Aprovechan las oportunidades que las crisis generan.

Mientras otros actores del mercado se concentran en protegerse, ellas ganan participación, fortalecen las relaciones comerciales y aceleran iniciativas estratégicas.

La eficiencia de hoy es el capital de expansión de mañana

En América Latina, donde la volatilidad es una constante y no una excepción, esta distinción importa más que en cualquier otro mercado.

Las organizaciones que están ganando terreno no son necesariamente las más grandes ni las que tienen más años. Son las que entienden que cada proceso optimizado hoy libera recursos para crecer mañana. Cada decisión respaldada por datos en tiempo real reduce el costo de equivocarse. Cada agente inteligente incorporado a la operación multiplica la capacidad del equipo humano sin necesidad de escalar la nómina al mismo ritmo en que crece el negocio.

La pregunta que los líderes deberían hacerse no es si pueden permitirse invertir en esta infraestructura. Es si pueden permitirse competir sin ella.