De empresas familiares a compañías escalables: el modelo de Caribe Exponencial

Las empresas medianas vinculadas a la plataforma Caribe Exponencial aumentan en promedio sus ventas en 2.600 millones de pesos y generan nueve puestos de trabajo adicionales, de acuerdo con los resultados presentados por la organización, que recién inició su sexta cohorte.

Caribe Exponencial, que es una combinación de aceleradora empresarial y de gremio creada hace cinco años, trabaja con compañías que facturan entre 3.000 millones y 50.000 millones de pesos anuales y que tienen operaciones en Barranquilla, Cartagena o Santa Marta. Su objetivo es fortalecer el tejido empresarial medio de la región mediante asesorías en finanzas, estrategia corporativa, competitividad y expansión.

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Daniel Rubio, director de la entidad, explicó que el impacto de la iniciativa se mide principalmente por el crecimiento de los ingresos y la creación de empleo formal. Según sus cálculos, por cada 300 millones de pesos adicionales que vende una empresa participante, se genera un nuevo puesto de trabajo.

Actualmente, 54 compañías hacen parte del ecosistema. De ellas, 12 concluyeron este año el proceso inicial y otras 15 fueron seleccionadas para ingresar a la nueva cohorte.

Daniel Rubio, director de Caribe Exponencial. Foto: Caribe Exponencial

Las empresas reciben cerca de 60 horas de consultoría individual durante un periodo que puede extenderse entre seis y nueve meses. En esa etapa revisan su estructura financiera, las fuentes de rentabilidad, los mercados en los que participan, las líneas de producto y sus planes de expansión.

El acompañamiento busca que los empresarios identifiquen qué unidades de negocio producen caja, cuáles deben reformularse y en qué momento resulta conveniente entrar a una nueva ciudad, abrir un canal comercial o desarrollar otro producto. También se analizan asuntos como el relevo generacional, especialmente relevante debido a que buena parte de las compañías participantes son familiares.

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El interés por ingresar al programa ha aumentado. En la convocatoria más reciente, 216 empresas iniciaron la aplicación, 72 completaron el formulario y 25 llegaron al panel técnico. De ese grupo, el jurado escogió a las 15 nuevas participantes.

La organización estableció este año un aporte de 5 millones de pesos por empresa. Rubio señaló que se trata de un valor simbólico frente a la inversión realizada, pues Caribe Exponencial destina más de 50 millones de pesos en consultores para cada compañía, sin incluir otros servicios posteriores.

Caribe Exponencial en Barranquilla Foto: Caribe Exponencial

La operación se financia principalmente con aportes de entidades aliadas, entre ellas la Fundación Santo Domingo, la Cámara de Comercio de Barranquilla, Combarranquilla, la Fundación Promigas, la Fundación Bolívar, la Andi Atlántico-Magdalena, ProBarranquilla, la Universidad del Norte y Fundesarrollo.

En la cohorte que se graduó este año se destacan los casos de Spiga Foods, empresa barranquillera productora de panadería de arroz, la cual ingresó al programa con ventas de 585 millones de pesos y terminó el año pasado con 3.876 millones.

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También está SuperLikers, compañía especializada en el desarrollo de programas de fidelización basados en juegos. Aunque enfrentaba dificultades para escalar su negocio, tras su paso por Caribe Exponencial transformó su estrategia: dejó de crear software a la medida para clientes individuales y comenzó a desarrollar ecosistemas financiados por marcas patrocinadoras, que ahora son las encargadas de pagar por el servicio.

A la cohorte que recién inició entraron las compañías Deer - Smart Mapping & BIM, Coverfil, Insuelectri, Inelcime, Compañía Nacional de Bebidas, Apunto, Terra Trading, CSS Diving, El Heraldo, Greenair, Lácteos Los Campanos, Aditum, Industria de Alimentos Don Pancito, Infinitum SCI Tech y Fibratech.