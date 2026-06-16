El colombiano que llevó mochilas wayuu a Europa con una apuesta por comercio justo y trazabilidad

La historia de Linaje comenzó lejos de los grandes mercados de moda. Nació de una mezcla de memoria, identidad y oportunidad. Esteban Rubiano, un joven colombiano criado en La Guajira, llegó a Madrid para estudiar Administración de Empresas en IE University con una beca completa. Pero fue en España, al encontrarse una mochila wayuu vendida por más de 200 euros sin mayor explicación sobre su origen cultural, cuando entendió que había una oportunidad pendiente: llevar esa artesanía al mercado europeo, pero con trazabilidad, comercio justo y respeto por las comunidades que la producen.

Rubiano creció en La Guajira por el trabajo de su padre en Cerrejón. Allí convivió desde niño con la cultura wayuu, no solo por las iniciativas sociales de su colegio con comunidades indígenas, sino también por la presencia de Kika, una mujer wayuu que lo cuidó durante sus primeros años y le enseñó sobre animales, cactus y tradiciones de la región. Esa relación temprana con el territorio marcó su visión sobre el impacto social y el papel que pueden tener las empresas en la transformación de comunidades.

Con mochilas de plástico reciclado, comunidades Wayuu buscan recuperar técnicas de tejido ancestral

Su camino hacia IE University tampoco fue sencillo. Aunque fue aceptado en varias universidades europeas y obtuvo becas parciales, los costos seguían siendo altos para su familia. Finalmente, aplicó al IE y recibió una beca del 60 %. Después, gracias a una convocatoria apoyada por Grupo Argos, Celsia y Cúbico, obtuvo una beca completa para cursar sus estudios de Administración de Empresas en Madrid, con apoyo para manutención y equipos.

La idea de Linaje surgió durante su primer año universitario. Al ver una mochila wayuu en una tienda europea, Rubiano se sorprendió por el precio, pero más aún por la falta de contexto cultural. El producto se vendía como un accesorio, sin explicar quién lo había elaborado, qué significaban sus diseños o qué relación existía con las artesanas indígenas.

Mochila del emprendimiento Linaje. Foto: Linaje

Con esa inquietud, presentó Linaje en el Startup Lab de IE University, un laboratorio de emprendimientos de la institución. Su propuesta no era simplemente vender mochilas, sino construir un modelo que permitiera visibilizar a las artesanas, pagar mejor por su trabajo y conservar los diseños tradicionales wayuu.

El modelo se basa en tres pilares: trazabilidad, impacto económico y preservación cultural. Cada mochila incluye una carta con el nombre del artesano, el significado del diseño y los días que tomó su elaboración. Para Rubiano, esa información es clave porque permite que el comprador entienda que no está adquiriendo solo un accesorio, sino una pieza con historia, técnica y cosmovisión.

Cuatro emprendimientos exitosos que nacieron en el Eje Cafetero y están triunfando en el exterior

El proyecto empezó con dos comunidades de La Guajira, una de ellas con cerca de 18 artesanas y otra, Huayna Huancas, con unas 30 mujeres asociadas a una cooperativa de tejido. Según Rubiano, dependiendo del tipo de mochila, el modelo permitió multiplicar entre tres y cuatro veces la ganancia que recibían las artesanas frente a otros esquemas de comercialización.

Linaje también logró abrirse espacio en escenarios internacionales. Participó en una subasta en Suiza, en el Círculo Siduri, cerca del lago de Ginebra, donde se presentó una mochila elaborada por la artesana Ana Mengual. Además, el proyecto tuvo presencia en eventos privados en Madrid y en una celebración realizada en el Palacio de Cibeles, donde las manillas entregadas en la zona VIP fueron elaboradas por comunidades wayuu.

La fuerte tradición de tejido de las comunidades indígenas se puede convertir en una alternativa para exportar moda y cultura. Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque el emprendimiento todavía no está constituido formalmente como empresa, Rubiano trabaja por proyectos puntuales y planea avanzar hacia una estructura legal que conecte Colombia y España. Su idea es crear una operación que permita importar, facturar y vender en Europa, sin perder el vínculo directo con las comunidades.

El mayor reto, reconoce, no está solo en el valor cultural del producto, sino en la logística. Una mochila puede tomar entre 10 y 30 días de trabajo, según el tamaño, la técnica y el tipo de hebra. Por eso, responder a la demanda europea exige inventario, planeación y conocimiento del mercado.

Mujeres que inspiran: Eduvilia Uriana, la wayuu que preserva las tradiciones de su pueblo

Para Rubiano, Linaje no busca convertirse en una operación masiva, sino en una empresa social capaz de preservar la cultura, generar ingresos justos y demostrar que las artesanías colombianas pueden competir en el exterior cuando se cuentan con respeto, diseño y estructura. Su apuesta es clara: que una mochila wayuu no sea vista solo como un objeto de moda, sino como una pieza de identidad colombiana con valor global.